У Харкові та передмісті 12 липня вимкнуть світло: список вулиць

Через проведення невідкладних ремонтних робіт у суботу з 09:00 до 19:00 буде обмежене електропостачання в селищі Докучаєвське та на десятках вулиць Харкова.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ «Харківобленерго».
У суботу, 12 липня, з 09:00 до 19:00 в селищі Докучаєвське Харківського району та на прилеглих вулицях Індустріального району Харкова буде відсутнє електропостачання. Причина — проведення невідкладних ремонтних робіт на електромережах.
Без світла тимчасово залишаться мешканці:
Енергетики просять поставитися з розумінням до тимчасових незручностей.
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Раніше РЕДПОСТ писав про відновлення електрики у постраждалому районі Харкова.
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