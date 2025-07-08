08.07.2025 10:25 Рита Парфенова

У Харкові та передмісті 12 липня вимкнуть світло: список вулиць

Через проведення невідкладних ремонтних робіт у суботу з 09:00 до 19:00 буде обмежене електропостачання в селищі Докучаєвське та на десятках вулиць Харкова.



Фото: АТ «Харківобленерго»

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ «Харківобленерго».

У суботу, 12 липня, з 09:00 до 19:00 в селищі Докучаєвське Харківського району та на прилеглих вулицях Індустріального району Харкова буде відсутнє електропостачання. Причина — проведення невідкладних ремонтних робіт на електромережах.

Без світла тимчасово залишаться мешканці:

вул. Докучаєвська;

вул. Сонячна;

вул. Весняна;

вул. Станційна;

вул. Академічна;

вул. Виробнича;

в-д Джерельний;

вул. Докучаєва;

вул. Залізнична;

в-д Зерновий;

пров. Зерновий;

вул. Кришталева;

вул. Миру;

вул. Озерна;

вул. Південна;

вул. Польова;

в-д Польовий;

пров. Польовий;

вул. Річна;

вул. Відділення "Роганка";

вул. Раздольна;

в-д Садовий;

вул. Сонячна;

вул. Тваринницька;

вул. Учбове містечко ХНАУ;

вул. Центральна;

вул. Шкільна;

вул. Ювілейна.

Енергетики просять поставитися з розумінням до тимчасових незручностей.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав про відновлення електрики у постраждалому районі Харкова.