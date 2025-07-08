    
Главная Новини Харкова ЖКГ У Харкові та передмісті 12 липня вимкнуть світло: список вулиць
08.07.2025  10:25   Рита Парфенова

У Харкові та передмісті 12 липня вимкнуть світло: список вулиць

Через проведення невідкладних ремонтних робіт у суботу з 09:00 до 19:00 буде обмежене електропостачання в селищі Докучаєвське та на десятках вулиць Харкова.


Фото: АТ «Харківобленерго»

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ «Харківобленерго».

У суботу, 12 липня, з 09:00 до 19:00 в селищі Докучаєвське Харківського району та на прилеглих вулицях Індустріального району Харкова буде відсутнє електропостачання. Причина — проведення невідкладних ремонтних робіт на електромережах.

Без світла тимчасово залишаться мешканці:

  • вул. Докучаєвська;
  • вул. Сонячна;
  • вул. Весняна;
  • вул. Станційна;
  • вул. Академічна;
  • вул. Виробнича;
  • в-д Джерельний;
  • вул. Докучаєва;
  • вул. Залізнична;
  • в-д Зерновий;
  • пров. Зерновий;
  • вул. Кришталева;
  • вул. Миру;
  • вул. Озерна;
  • вул. Південна;
  • вул. Польова;
  • в-д Польовий;
  • пров. Польовий;
  • вул. Річна;
  • вул. Відділення "Роганка";
  • вул. Раздольна;
  • в-д Садовий;
  • вул. Сонячна;
  • вул. Тваринницька;
  • вул. Учбове містечко ХНАУ;
  • вул. Центральна;
  • вул. Шкільна;
  • вул. Ювілейна.

Енергетики просять поставитися з розумінням до тимчасових незручностей.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав про відновлення електрики у постраждалому районі Харкова.

Тэги:  відключення світла, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
30.06 ЖКГ Знеструмлення у Холодногірському районі Харкова – енергетики працюють над відновленням 31.05 ЖКГ Частина Харкова залишиться без світла 1 червня: адреси 19.05 ЖКГ 20 травня у частині Індустріального району Харкова тимчасово відключать світло: адреси
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 