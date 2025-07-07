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07.07.2025  20:06   Дмитро Колонєй

Харківські енергетики відновили живлення майже всім споживачам постраждалого району

Сотні харківських мешканців були знеструмлені вранці внаслідок атаки безпілотників.

Відновили живлення майже всім споживачам постраждалого району енергетики: Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, в результаті прильотів без електрики залишилися понад 300 побутових абонентів та 18 юридичних. Фахівці Холодногірського району електричних мереж "Харківобленерго", після отримання дозволу розпочати аварійно-відновлювальні роботи енергетики повернули світло всім споживачам, крім мешканців пошкоджених будинків. 
 
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"Зруйновані внутрішньобудинкові електричні мережі не дозволяють на поточний час забезпечити електропостачання в повному обсязі", - повідомив начальник Холодногірського РЕМ Олександр Устиченко.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що від атаки росіян зазнали руйнацій десятки будинків у трьох районах Харкова.
 
 
Тэги:  світло, ремонт, харків, обстріл, агрессия россии
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