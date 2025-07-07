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07.07.2025  19:30   Дмитро Колонєй

У Харкові пройшов урочистий захід з нагоди прийдешнього Дня взяття Бастилії

У ньому взяли участь мер Харкова Ігор Терехов й Надзвичайний та Повноважний Посол Франції в Україні Гаель Весьєр.


У Харкові пройшов урочистий захід з нагоди прийдешнього Дня взяття Бастилії
«Допомога Франції для нас неоціненна», - зазначив під час виступу на заході, мер Харкова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ, - «Дякую, що, попри ранкові обстріли, ви не побоялись і приїхали до Харкова, щоб провести цей захід. Багато років тому Бастилія пала, і це була перемога демократії. Зараз наші воїни так само зі зброєю в руках захищають нашу свободу та право на незалежність». 
 
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Гаель Весьєр у свою чергу підкреслив важливість святкування Дня взяття Бастилії саме в Харкові.
 
«Це свято свободи для французів. І ми не могли не бути цього дня тут, з вами, в цитаделі українського Сходу. Цей концерт - момент, сповнений емоцій. Так, нам не вдасться забути війну під час цього свята, але через музику ми вшановуємо стійкість, солідарність і наше спільне європейське майбутнє», - підкреслив посол.
 
 
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що Посол Франції Гаель Весьєр запевнив, що Французська Республіка готова всебічно підтримувати Харків і всю Україну. 
 
Тэги:  ігор терехов, світо, харків, допомога
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