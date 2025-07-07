07.07.2025 19:30 Дмитро Колонєй

У Харкові пройшов урочистий захід з нагоди прийдешнього Дня взяття Бастилії

У ньому взяли участь мер Харкова Ігор Терехов й Надзвичайний та Повноважний Посол Франції в Україні Гаель Весьєр.



У Харкові пройшов урочистий захід з нагоди прийдешнього Дня взяття Бастилії



«Допомога Франції для нас неоціненна», - зазначив під час виступу на заході, мер Харкова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ , - «Дякую, що, попри ранкові обстріли, ви не побоялись і приїхали до Харкова, щоб провести цей захід. Багато років тому Бастилія пала, і це була перемога демократії. Зараз наші воїни так само зі зброєю в руках захищають нашу свободу та право на незалежність».

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Гаель Весьєр у свою чергу підкреслив важливість святкування Дня взяття Бастилії саме в Харкові.

«Це свято свободи для французів. І ми не могли не бути цього дня тут, з вами, в цитаделі українського Сходу. Цей концерт - момент, сповнений емоцій. Так, нам не вдасться забути війну під час цього свята, але через музику ми вшановуємо стійкість, солідарність і наше спільне європейське майбутнє», - підкреслив посол.