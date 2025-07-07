07.07.2025 17:17 Дмитро Колонєй

Ми готові всебічно підтримувати Харків і всю Україну: Посол Франції Гаель Весьєр

Мер Харкова Ігор Терехов провів робочу зустріч з представником Французької Республіки в Україні.



Ми готові всебічно підтримувати Харків і всю Україну: Посол Франції Гаель Весьєр



Як повідомляє РЕДПОСТ , мер Харкова Ігор Терехов та Надзвичайний та Повноважний Посол Французької Республіки в Україні Гаель Весьєр обговорили складну ситуацію в місті в умовах воєнного стану, а також нагальні проблеми, до розв’язання яких можуть долучитися міжнародні партнери.

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Зокрема, мер розповів про розробку пілотного проєкту соціального житла для харків’ян і внутрішніх переселенців, чиї домівки були знищені внаслідок збройної агресії росіян. Він зазначив, що люди, які залишилися без даху над головою, потребують притулку та соціальної допомоги.

«Ми надаємо їм місця в гуртожитках, вони отримують сертифікати від держави. Але нам дуже важливо, щоб усі ці громадяни жили в нормальних умовах. Тому ми активно працюємо над відбудовою житла, не чекаючи на завершення війни, залучаємо кошти міського та державного бюджетів. Фахівці проводять експертизи, готують проєктно-кошторисну документацію. Але на все це потрібен час», - зазначив Ігор Терехов.

У свою чергу Гаель Весьєр розповів про вже реалізовані проєкти та зосередив увагу на майбутній співпраці. Він нагадав, що Франція торік передала Харкову генератори, обладнання для медичних та освітніх закладів, долучилася до кампаній з реконструкції об’єктів критичної інфраструктури тощо.

«Дякую, що Харків приймає нас навіть у такий складний день, який розпочався з обстрілів. Ми готові всебічно підтримувати Харків і всю Україну, тож ви завжди можете сигналізувати про потреби, і ми залучатимемо ресурси для їх вирішення», - підсумував Гаель Весьєр.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що Харківська міська рада підписала Меморандум про співпрацю із Благодійним фондом «Деполь Україна».