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03.07.2025  18:15   

Харків підписав меморандум з Благодійним фондом «Деполь Україна»

Меморандум про співпрацю був підписаний сьогодні, 3 липня, між Харківською міською радою та Благодійним фондом «Деполь Україна».


Харків підписав меморандум з Благодійним фондом «Деполь Україна»
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Міський голова Ігор Терехов подякував партнерам за багаторічну допомогу місту, зокрема за встановлення вікон у пошкоджених будинках, забезпечення гуманітарної та фінансової підтримки містян.
 
«Це співпраця, перевірена часом. «Деполь Україна» щодня працює з харків’янами: підтримує внутрішньо переміщених осіб, допомагає з житлом, надає юридичну та психологічну допомогу. Підписання цього меморандуму - важливий крок до ще тіснішої співпраці задля відновлення Харкова», - зазначив Ігор Терехов.
 
Своєю чергою директор БФ «Деполь Україна» Ганна Скорик підкреслила важливість офіційного партнерства з міською владою.
 
«Ми маємо амбітні плани в напрямку розвитку соціального житла. Ми тут, ми є частиною цієї громади. І хочемо працювати разом з містом», - зазначила Ганна Скорик. 
 
Довідка. Благодійна організація БФ «Деполь Україна» («Depaul Ukraine») є українським відділенням міжнародної мережі «Depaul International». Її діяльність зосереджена на підтримці найбільш вразливих категорій населення.
 
З початком повномасштабної війни діяльність організації в Харкові значно розширилася. Серед основних напрямів роботи - денний центр для сімей, юридична та психологічна підтримка, освітні програми для дітей, гуманітарна допомога та залучення волонтерів. З травня 2025 року фонд співпрацює з громадськими організаціями родин загиблих і зниклих безвісти захисників, встановлює нові вікна в пошкоджених будинках.
 
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що Ігор Терехов пояснив, за рахунок чого Харків скасував місцеві податки.
 
Тэги:  харків, ігор терехов
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