03.07.2025 18:15

Харків підписав меморандум з Благодійним фондом «Деполь Україна»

Меморандум про співпрацю був підписаний сьогодні, 3 липня, між Харківською міською радою та Благодійним фондом «Деполь Україна».



Харків підписав меморандум з Благодійним фондом «Деполь Україна»



Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Міський голова Ігор Терехов подякував партнерам за багаторічну допомогу місту, зокрема за встановлення вікон у пошкоджених будинках, забезпечення гуманітарної та фінансової підтримки містян.

«Це співпраця, перевірена часом. «Деполь Україна» щодня працює з харків’янами: підтримує внутрішньо переміщених осіб, допомагає з житлом, надає юридичну та психологічну допомогу. Підписання цього меморандуму - важливий крок до ще тіснішої співпраці задля відновлення Харкова», - зазначив Ігор Терехов.

Своєю чергою директор БФ «Деполь Україна» Ганна Скорик підкреслила важливість офіційного партнерства з міською владою.

«Ми маємо амбітні плани в напрямку розвитку соціального житла. Ми тут, ми є частиною цієї громади. І хочемо працювати разом з містом», - зазначила Ганна Скорик.

Довідка. Благодійна організація БФ «Деполь Україна» («Depaul Ukraine») є українським відділенням міжнародної мережі «Depaul International». Її діяльність зосереджена на підтримці найбільш вразливих категорій населення.

З початком повномасштабної війни діяльність організації в Харкові значно розширилася. Серед основних напрямів роботи - денний центр для сімей, юридична та психологічна підтримка, освітні програми для дітей, гуманітарна допомога та залучення волонтерів. З травня 2025 року фонд співпрацює з громадськими організаціями родин загиблих і зниклих безвісти захисників, встановлює нові вікна в пошкоджених будинках.

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