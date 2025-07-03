03.07.2025 17:50 Віталій Хіневич

Автомобіль поїхав сам і потрапив у ДТП: у Харкові встановлювали обставини події

2 липня близько18:00, патрульні отримали виклик про ДТП на провулку Вокзальному. Інспектори оперативно прибули на місце події для з'ясування всіх обставин.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію Харківської області.

Поспілкувавшись з винуватцем ДТП, останній розповів, що залишив авто без нагляду. Згодом автомобіль почав самовільний рух та здійснив наїзд на інше авто.

Також, громадянин повідомив, що після дорожньо-транспортної пригоди вживав алкоголь. На пропозицію пройти відповідний огляд на стан сп'яніння у встановленому законом порядку громадянин відмовився.

Під час складання відповідних матеріалів інспектори з'ясували, що даний громадянин позбавлений права керування таким транспортним засобом та немає поліса обов'язкового страхування.

Патрульні відсторонили чоловіка від керування та склали на нього адміністративні протоколи за статтею 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП), ч. 5 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка позбавлена права керування), за ч. 4 ст. 130 (Вживання особою, яка керувала транспортним засобом, після дорожньо-транспортної пригоди за її участю алкоголю) та адміністративну постанову за ч. 1 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, у якої відсутні при собі необхідні документи на право керування) КУпАП. Надалі матеріали передадуть до суду.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у ДТП на Харківщині загинув підліток.