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07.07.2025  18:00   Дмитро Колонєй

На Харківщині неуважний лісничий завдав збитків на мільйон гривень

Обвинувальний акт передано на розгляд до Зміївського районного суду Харківщини.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, у 2023 році лісничий Чемужівського лісництва філії «Зміївське лісове господарство» ДП «Ліси України», фактично усунувся від виконання службових обов’язків:
 
  • не здійснив належним чином приймання-передачу лісового обходу, у межах якого було незаконно вирубано 89 дерев;
  • не забезпечив охорону та захист лісу;
  • не організував проведення позапланових ревізій.
 
Через такі діїх посадовця за результатами судових економічної та інженерно-екологічної експертиз, державі завдано збитків на суму майже 1 млн гривень. Згідно з висновком експерта, порубка дерев також спричинила істотну шкоду довкіллю. Обвинувальний акт передано на розгляд до Зміївського районного суду Харківщини.
 
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Фігуранту загрожує від двох до п’яти роківза гратами  з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від 250 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові водій авто намагася підкупити інспекторів.
 
Тэги:  афера, шахрайство, харків
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