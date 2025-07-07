07.07.2025 18:00 Дмитро Колонєй
На Харківщині неуважний лісничий завдав збитків на мільйон гривень
Обвинувальний акт передано на розгляд до Зміївського районного суду Харківщини.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, у 2023 році лісничий Чемужівського лісництва філії «Зміївське лісове господарство» ДП «Ліси України», фактично усунувся від виконання службових обов’язків:
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не здійснив належним чином приймання-передачу лісового обходу, у межах якого було незаконно вирубано 89 дерев;
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не забезпечив охорону та захист лісу;
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не організував проведення позапланових ревізій.
Через такі діїх посадовця за результатами судових економічної та інженерно-екологічної експертиз, державі завдано збитків на суму майже 1 млн гривень. Згідно з висновком експерта, порубка дерев також спричинила істотну шкоду довкіллю. Обвинувальний акт передано на розгляд до Зміївського районного суду Харківщини.
Фігуранту загрожує від двох до п’яти роківза гратами з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від 250 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.
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