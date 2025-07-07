07.07.2025 18:00 Дмитро Колонєй

На Харківщині неуважний лісничий завдав збитків на мільйон гривень

Обвинувальний акт передано на розгляд до Зміївського районного суду Харківщини.

Як повідомляє РЕДПОСТ , у 2023 році лісничий Чемужівського лісництва філії «Зміївське лісове господарство» ДП «Ліси України», фактично усунувся від виконання службових обов’язків:

не здійснив належним чином приймання-передачу лісового обходу, у межах якого було незаконно вирубано 89 дерев;

не забезпечив охорону та захист лісу;

не організував проведення позапланових ревізій.

Через такі діїх посадовця за результатами судових економічної та інженерно-екологічної експертиз, державі завдано збитків на суму майже 1 млн гривень. Згідно з висновком експерта, порубка дерев також спричинила істотну шкоду довкіллю. Обвинувальний акт передано на розгляд до Зміївського районного суду Харківщини.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Фігуранту загрожує від двох до п’яти роківза гратами з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від 250 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.