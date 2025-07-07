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07.07.2025  18:31   Дмитро Колонєй

Харківські рятувальники розповіли, як вберегти чотирилапих друзів у спеку

Що варто врахувати любителям тварин нагадали харківські фахівці.

 
Спека у 33-36°C є справжнім випробуванням як для людей, так й для тварин. РЕДПОСТ наводить поради рятувальників, як власникам подбати про своїх і не тільки песиків:  
 
  • Ніколи не залишати собаку в машині. Навіть із відкритим вікном. Якщо на вулиці +28°C, то в салоні авто вже за 30 хвилин може бути +48°C. Для собаки це — смертельна пастка.
  • Вигулювати песиків рано вранці або пізно ввечері.
  • Уникайти гарячого асфальту — він може обпекти лапи.
  • Завжди мати при собі воду для собаки.
  • Якщо бачите пса в машині під сонцем — дійте! Це може врятувати його життя.
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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ наводив поради фахівців як уникнути укусу змії та що робити в разі небезпеки.
 
Тэги:  допомога, поради, харків, тварини
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