24.05.2025 17:30 Віталій Хіневич

Як уникнути укусу змії та що робити в разі небезпеки: поради фахівців

У квітні 2025 року в Україні зафіксували 5 випадків звернень по медичну допомогу через укуси змій.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

Повідомляється, що в квітні 2025 року в Україні було зафіксовано п’ять звернень по медичну допомогу через укуси плазунів. Це на п’ять випадків менше, ніж за аналогічний період минулого року. Серед постраждалих є двоє неповнолітніх. Укуси були зареєстровані у Житомирській, Львівській та Закарпатській областях.

Які змії є небезпечними в Україні

На території України мешкають три види отруйних змій: гадюка звичайна, гадюка степова та гадюка Нікольського. Хоча всі вони є отруйними, їхні укуси зазвичай не становлять смертельної загрози для здорової дорослої людини.

Змії найбільш активні з весни до пізньої осені. Їх можна зустріти у вологих зонах, біля річок, на узліссях, у горах та степах, а також поблизу будівельних звалищ, під камінням або у старих пеньках.

Перша допомога при укусі

Укус змії викликає болючий набряк, часто супроводжуваний дрібними крововиливами. Симптоми включають слабкість, запаморочення, головний біль, зниження тиску, запалення лімфатичних вузлів.

У разі укусу слід негайно звернутися до лікаря або викликати екстрену медичну допомогу. Якщо це неможливо — надайте першу домедичну допомогу:

Відведіть потерпілого від місця укусу.

Звільніть місце укусу від одягу, взуття чи прикрас.

Заспокойте людину. У більшості випадків укус не є смертельним.

Знерухомте кінцівку (наприклад, за допомогою шини).

Обробіть рану антисептиком і накладіть стерильну пов’язку.

Дайте антигістамінний засіб.

При можливості — транспортуйте потерпілого до лікарні.

Чого не слід робити після укусу

Медики застерігають від дій, які можуть лише погіршити стан:

Не слід висмоктувати отруту з рани.

Не можна накладати джгут або тугу пов’язку.

Не припікайте місце укусу.

Уникайте вживання алкоголю, оскільки це прискорює розповсюдження токсинів по організму.

Хто перебуває у групі ризику

Особливу обережність слід виявляти дітям, людям похилого віку, а також особам із хронічними захворюваннями або схильністю до алергій. Саме ці категорії населення найважче переносять укус змії.

Як запобігти зустрічі зі змією

Змії ніколи не нападають першими — вони захищаються, якщо відчувають загрозу. Якщо ви помітили змію, не наближайтесь і не намагайтеся її відлякати. Дайте їй час самостійно покинути місце.

Під час прогулянок у потенційно небезпечних районах надягайте щільний одяг, штани заправляйте у високі черевики. Перед тим як сісти на траву, колоду або камінь, спершу постукайте палицею — це може попередити плазуна про вашу присутність.

Не варто торкатися старих пеньків, копиць сіна, ділянок під камінням. Навіть якщо ви відчуваєте страх перед зміями — не вбивайте їх. Вони є важливою частиною природної екосистеми, зокрема у боротьбі з гризунами.

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