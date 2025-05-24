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24.05.2025  17:30   Віталій Хіневич

Як уникнути укусу змії та що робити в разі небезпеки: поради фахівців

У квітні 2025 року в Україні зафіксували 5 випадків звернень по медичну допомогу через укуси змій.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб.
 
Повідомляється, що в квітні 2025 року в Україні було зафіксовано п’ять звернень по медичну допомогу через укуси плазунів. Це на п’ять випадків менше, ніж за аналогічний період минулого року. Серед постраждалих є двоє неповнолітніх. Укуси були зареєстровані у Житомирській, Львівській та Закарпатській областях.
 
Які змії є небезпечними в Україні
 
На території України мешкають три види отруйних змій: гадюка звичайна, гадюка степова та гадюка Нікольського. Хоча всі вони є отруйними, їхні укуси зазвичай не становлять смертельної загрози для здорової дорослої людини.
 
Змії найбільш активні з весни до пізньої осені. Їх можна зустріти у вологих зонах, біля річок, на узліссях, у горах та степах, а також поблизу будівельних звалищ, під камінням або у старих пеньках.
 
Перша допомога при укусі
 
Укус змії викликає болючий набряк, часто супроводжуваний дрібними крововиливами. Симптоми включають слабкість, запаморочення, головний біль, зниження тиску, запалення лімфатичних вузлів.
 
У разі укусу слід негайно звернутися до лікаря або викликати екстрену медичну допомогу. Якщо це неможливо — надайте першу домедичну допомогу:
 
  • Відведіть потерпілого від місця укусу.
  • Звільніть місце укусу від одягу, взуття чи прикрас.
  • Заспокойте людину. У більшості випадків укус не є смертельним.
  • Знерухомте кінцівку (наприклад, за допомогою шини).
  • Обробіть рану антисептиком і накладіть стерильну пов’язку.
  • Дайте антигістамінний засіб.
  • При можливості — транспортуйте потерпілого до лікарні.
 
Чого не слід робити після укусу
 
Медики застерігають від дій, які можуть лише погіршити стан:
 
  • Не слід висмоктувати отруту з рани.
  • Не можна накладати джгут або тугу пов’язку.
  • Не припікайте місце укусу.
  • Уникайте вживання алкоголю, оскільки це прискорює розповсюдження токсинів по організму.
 
Хто перебуває у групі ризику
 
Особливу обережність слід виявляти дітям, людям похилого віку, а також особам із хронічними захворюваннями або схильністю до алергій. Саме ці категорії населення найважче переносять укус змії.
 
Як запобігти зустрічі зі змією
 
Змії ніколи не нападають першими — вони захищаються, якщо відчувають загрозу. Якщо ви помітили змію, не наближайтесь і не намагайтеся її відлякати. Дайте їй час самостійно покинути місце.
 
Під час прогулянок у потенційно небезпечних районах надягайте щільний одяг, штани заправляйте у високі черевики. Перед тим як сісти на траву, колоду або камінь, спершу постукайте палицею — це може попередити плазуна про вашу присутність.
 
Не варто торкатися старих пеньків, копиць сіна, ділянок під камінням. Навіть якщо ви відчуваєте страх перед зміями — не вбивайте їх. Вони є важливою частиною природної екосистеми, зокрема у боротьбі з гризунами.
 
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Тэги:  медицина
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