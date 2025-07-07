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07.07.2025  16:57   Дмитро Колонєй

На Харківщині Сили оборони відбивають три атаки ворога

Оперативна ситуація по Харківщині на 7 липня 2025 року від Генштабу ЗСУ.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, на Харківщині наступна бойова ситуація:
 
  • На Південно-Слобожанському напрямку сьогодні ворог сім разів атакував у районах Вовчанська, Зеленого, Амбарного та у бік Кутьківки, три боєзіткнення тривають.
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  • На Куп’янському напрямку російські окупанти здійснили атаку в районі Голубівки, отримали відсіч.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині ЗСУ стримують ворога на північному кордоні.
 
Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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