07.07.2025 16:30 Дмитро Колонєй

У Харкові зросла кількість постраждалих від атаки окупантів

Про це поінформуав мер Харкова Ігор Терехов.

"Зараз кількість постраждалих зросла до 71 особи", - поінформував мер Харкова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ. "Серед них 7 дітей. Ще одна жінка померла у лікарні, на жаль".

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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у харківській лікарні померла постраждала під час ворожого удару жінка.