У Харкові зросла кількість постраждалих від атаки окупантів

Про це поінформуав мер Харкова Ігор Терехов.
"Зараз кількість постраждалих зросла до 71 особи", - поінформував мер Харкова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ. "Серед них 7 дітей. Ще одна жінка померла у лікарні, на жаль".
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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у харківській лікарні померла постраждала під час ворожого удару жінка.
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Можливі раптові емоції, захоплення та зміни планів, тож намагайтеся уникати конфліктних тем у спілкуванні. Краще обмежитись щирими компліментами, які будуть мати чарівний ефект.
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