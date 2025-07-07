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07.07.2025  16:09   

Змінив адресу мобільний ЦНАП у Харкові, по якому вдарили окупанти

Відкиті також мобільні центри у двох постраждалих районах Харкова.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, через те, що у перший же день після відкриття мобільний центр в Шевченківському районі потрапив під атаку ворожих шахедів, відтепер він працює на іншій локації. На щастя, ніхто не постраждав, але приймати людей там було вже неможливо.
 
 
 
Також у місті розгорнуто  мобільні центри у Новобаварському та Слобідському районах.
 
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, як постраждали райони від атаки росіян та про хід ліквідації наслідків ударів. 
 
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