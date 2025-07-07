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07.07.2025  15:15   Дмитро Колонєй

У харківській лікарні померла постраждала під час ворожого удару жінка

Медикам не вдалося врятувати харківську мешканку, яка зазнала тяжкого поранення внаслідок атаки російських БпЛА.


У харківській лікарні померла постраждала під час ворожого удару жінка
Як повідомляє РЕДПОСТ, у лікарні померла 34-річна хакрів'янка, яка постраждала під час удару росіян по  Холодногірському району Харкова.
 
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Кількість людей, які отримали поранення або зазнали гострого шоку, зросла до 34. Серед постраждалих двоє хлопців віком 7 та 17 років, а також дві дівчинки — 14 та 9 років. У дітей діагностовано гостру стресову реакцію. 
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про удари росіян по Харкову та хід ліквідації наслідків.
 
Тэги:  смерть, агрессия россии, харків
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