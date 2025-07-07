07.07.2025 15:15 Дмитро Колонєй

У харківській лікарні померла постраждала під час ворожого удару жінка

Медикам не вдалося врятувати харківську мешканку, яка зазнала тяжкого поранення внаслідок атаки російських БпЛА.



У харківській лікарні померла постраждала під час ворожого удару жінка



Як повідомляє РЕДПОСТ , у лікарні померла 34-річна хакрів'янка, яка постраждала під час удару росіян по Холодногірському району Харкова.

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Кількість людей, які отримали поранення або зазнали гострого шоку, зросла до 34. Серед постраждалих двоє хлопців віком 7 та 17 років, а також дві дівчинки — 14 та 9 років. У дітей діагностовано гостру стресову реакцію.