07.07.2025 14:55 Віталій Хіневич

В Україні запускають нову виплату «Пакунок школяра»

Це буде грошова допомога в розмірі 5 тисяч гривень на придбання необхідного канцелярського приладдя, книжок, дитячого одягу та взуття для тих, хто відправляє свою дитину в перший клас в офлайн форматі.

Сьогодні за ініціативи Президента України ухвалюємо рішення про запуск нової виплати — «Пакунок школяра».

Отримати «Пакунок школяра» зможе кожна українська родина, заявка буде подаватися через Дію.

Гроші можна витратити виключно у безготівковій формі, розраховуючись карткою за ті речі, які необхідні для школи.

«Міністерство соціальної політики прокомунікує всі деталі та інформацію про старт подачі заявок. Виплата в 5 тис. грн жодним чином не вплине на призначення житлових субсидій чи інших соціальних допомог.

Запуск «Пакунку школяра» — це невеличка частина новацій, які також покликані створити умови для того, щоб українці залишалися жити і працювати в Україні», - йдеться у повідомленні.

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