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07.07.2025  14:55   Віталій Хіневич

В Україні запускають нову виплату «Пакунок школяра»

Це буде грошова допомога в розмірі 5 тисяч гривень на придбання необхідного канцелярського приладдя, книжок, дитячого одягу та взуття для тих, хто відправляє свою дитину в перший клас в офлайн форматі.

 
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає РЕДПОСТ.
 
Сьогодні за ініціативи Президента України ухвалюємо рішення про запуск нової виплати — «Пакунок школяра».
 
Отримати «Пакунок школяра» зможе кожна українська родина, заявка буде подаватися через Дію. 
 
Гроші можна витратити виключно у безготівковій формі, розраховуючись карткою за ті речі, які необхідні для школи.
 
«Міністерство соціальної політики прокомунікує всі деталі та інформацію про старт подачі заявок. Виплата в 5 тис. грн жодним чином не вплине на призначення житлових субсидій чи інших соціальних допомог.
 
Запуск «Пакунку школяра» — це невеличка частина новацій, які також покликані створити умови для того, щоб українці залишалися жити і працювати в Україні», - йдеться у повідомленні.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що Харківська область — серед регіонів із підвищеним коефіцієнтом у вступній кампанії 2025.
 
Тэги:  пакунок школяра
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