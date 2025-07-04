04.07.2025 14:55

Харківська область — серед регіонів із підвищеним коефіцієнтом у вступній кампанії 2025

Міністерство освіти і науки України визначило регіональні коефіцієнти для розрахунку конкурсного бала вступників.

Міністерство освіти і науки України внесло зміни до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 2025 році, передає РЕДПОСТ.

Відповідно до наказу МОН від 18 червня 2025 року № 877, оновлено низку додатків до зазначеного документа, зокрема — визначено регіональні коефіцієнти, які враховуватимуться під час конкурсного відбору вступників.

Регіональні коефіцієнти застосовуються під час вступу на освітній ступінь бакалавра, а також на магістерські програми у галузях медицини, фармації та ветеринарної медицини.

Відповідно до оновленого порядку, конкурсний бал вступника множиться на регіональний коефіцієнт, що визначається місцем розташування закладу вищої освіти, до якого подано заяву. Місце реєстрації або проживання вступника на значення коефіцієнта не впливає.

Згідно з наказом МОН, встановлено такі значення регіональних коефіцієнтів:

1,07 — для закладів вищої освіти, розташованих у Харківській, Сумській, Запорізькій, Миколаївській та Одеській областях;

1,04 — для закладів, розташованих у Дніпропетровській, Полтавській та Чернігівській областях;

1,00 — для решти закладів вищої освіти на території України.

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