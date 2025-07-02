02.07.2025 19:25

Найбільша кількість 200-бальників — з математики: МОН про НМТ

Частка тих, хто не склав математику, нині становить 11,7%, торік цей показник був вищим — 14%.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на МОН України.

На сьогодні найбільша кількість 200-бальників — з математики: таких учасників уже 1163.

На другому місці англійська мова — 765 максимальних результатів; на третьому — українська мова, де 658 учасників отримали 200 балів. Усього 2414 вступників склали хоча б один предмет на 200 балів.

З них 250 склали два предмети на максимальний бал, 31 учасник — три предмети, а троє мають 200 балів із чотирьох предметів.

Водночас серед вибіркових предметів найскладнішими виявилися фізика — 10% учасників не впоралися, хімія — 6% та іспанська мова — 4,5% учасників не подолали порогового бала.

«Зауважимо, що кількість учасників НМТ, які обирають ці предмети незначна, тому шкала оцінювання для них стає більш чутливою.

Загалом на НМТ 2025 року зареєструвалися 317 083 учасники — це більше, ніж у 2024 році. Стабільною залишається кількість реєстрацій тих, хто складає НМТ за кордоном, що доводить бажання навчатися в Україні. Із зареєстрованих цього року 236 529 — цьогорічні випускники. Інші — ті, хто повертається до вищої освіти після перерви, уже у віці старше 18 років», - розповіли у МОН.

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