02.07.2025 20:05

Ігор Терехов зустрівся з депутатом Європарламенту від Чехії Яном Фариським

Міський голова Ігор Терехов сьогодні, 2 липня, зустрівся з депутатом Європейського парламенту від Чеської Республіки Яном Фариським.



Ігор Терехов зустрівся з депутатом Європарламенту від Чехії Яном Фариським



Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Основною темою діалогу була координація зусиль європейських партнерів у відновленні житлової та критичної інфраструктури Харкова, а також подальша співпраця з чеськими партнерами.

Ігор Терехов поділився стратегічними планами з відновлення міста, наголосивши на важливості міжнародної співпраці у цій сфері. Окрему увагу він приділив роботі з командою британського архітектора Нормана Фостера. За словами мера, вже напрацьована концепція Генерального плану повоєнного Харкова, який передбачає не лише відбудову зруйнованої інфраструктури, а й створення сучасного, стійкого та комфортного міського середовища.

«Ми дуже ретельно плануємо відбудову Харкова. Основний удар припав на житлові будинки - їх пошкоджено понад 8 тисяч. Зараз також маємо критичну потребу у вікнах: понад 106 тисяч ще потрібно замінити. І це теж частина масштабної роботи, яка постійно триває. Ми вже отримали від чеських друзів когенераційне обладнання, що є важливою складовою нашої енергетичної безпеки.

У тісній співпраці з командою Нормана Фостера ми плануємо всеосяжне відновлення міста, його якісну трансформацію у сучасний європейський мегаполіс. Це проєкти майбутнього - з новими кварталами, транспортними рішеннями та соціальною інфраструктурою», - зазначив мер.

Ян Фариський висловив зацікавленість у підтримці Харкова на рівні Євросоюзу.

«У Чехії здійснюється курс підтримки України. Я готовий максимально сприяти і обов’язково зроблю все можливе, щоб допомогти Харкову відновитися», - наголосив євродепутат.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові затвердили Програму відновлення пошкоджених внаслідок ворожої агресії будівель.