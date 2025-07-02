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02.07.2025  20:05   

Ігор Терехов зустрівся з депутатом Європарламенту від Чехії Яном Фариським

Міський голова Ігор Терехов сьогодні, 2 липня, зустрівся з депутатом Європейського парламенту від Чеської Республіки Яном Фариським.


Ігор Терехов зустрівся з депутатом Європарламенту від Чехії Яном Фариським
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Основною темою діалогу була координація зусиль європейських партнерів у відновленні житлової та критичної інфраструктури Харкова, а також подальша співпраця з чеськими партнерами. 
 
Ігор Терехов поділився стратегічними планами з відновлення міста, наголосивши на важливості міжнародної співпраці у цій сфері. Окрему увагу він приділив роботі з командою британського архітектора Нормана Фостера. За словами мера, вже напрацьована концепція Генерального плану повоєнного Харкова, який передбачає не лише відбудову зруйнованої інфраструктури, а й створення сучасного, стійкого та комфортного міського середовища.
 
«Ми дуже ретельно плануємо відбудову Харкова. Основний удар припав на житлові будинки - їх пошкоджено понад 8 тисяч. Зараз також маємо критичну потребу у вікнах: понад 106 тисяч ще потрібно замінити. І це теж частина масштабної роботи, яка постійно триває. Ми вже отримали від чеських друзів когенераційне обладнання, що є важливою складовою нашої енергетичної безпеки.
 
У тісній співпраці з командою Нормана Фостера ми плануємо всеосяжне відновлення міста, його якісну трансформацію у сучасний європейський мегаполіс. Це проєкти майбутнього - з новими кварталами, транспортними рішеннями та соціальною інфраструктурою», - зазначив мер. 
 
Ян Фариський висловив зацікавленість у підтримці Харкова на рівні Євросоюзу.
 
«У Чехії здійснюється курс підтримки України. Я готовий максимально сприяти і обов’язково зроблю все можливе, щоб допомогти Харкову відновитися», - наголосив євродепутат.
 
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові затвердили Програму відновлення пошкоджених внаслідок ворожої агресії будівель.
 
Тэги:  харків, ігор терехов
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