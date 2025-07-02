02.07.2025 20:50 Віталій Хіневич

У Харкові водійка авто здійснила ДТП

1 липня близько15:00, патрульні отримали виклик про ДТП на проспекті Тракторобудівників.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію Харківської області.

Поліцейські оперативно прибули на місце та встановили, що водійка автомобіля Subaru не надала переваги іншому авто, що рухався по дорозі та скоїла з ним зіткнення.

Під час спілкування з кермувальницею патрульні виявили у неї ознаки алкогольного сп'яніння. На пропозицію пройти відповідний огляд на стан сп'яніння громадянка погодилась.

«Як результат — 2.66 проміле, що в 13 разів перевищує допустиму норму. З результатом огляду жінка була згодна. Також, при перевірці документів з'ясувалося, що кермувальниця не мала полісу обов'язкового страхування», - йдеться у повідомленні.

Патрульні відсторонили жінку від керування та склали на неї адміністративні матеріали:

за ст. 124 КУпАП (Порушення ПДР, що спричинило ДТП),

за ч. 1 ст. 130 КУпАП (Керування у стані сп'яніння),

за ч. 1 ст. 126 КУпАП (Керування транспортним засобом особою, у якої відсутні при собі необхідні документи на право керування).

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