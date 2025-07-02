02.07.2025 20:50 Віталій Хіневич
У Харкові водійка авто здійснила ДТП
1 липня близько15:00, патрульні отримали виклик про ДТП на проспекті Тракторобудівників.
Поліцейські оперативно прибули на місце та встановили, що водійка автомобіля Subaru не надала переваги іншому авто, що рухався по дорозі та скоїла з ним зіткнення.
Під час спілкування з кермувальницею патрульні виявили у неї ознаки алкогольного сп'яніння. На пропозицію пройти відповідний огляд на стан сп'яніння громадянка погодилась.
«Як результат — 2.66 проміле, що в 13 разів перевищує допустиму норму. З результатом огляду жінка була згодна. Також, при перевірці документів з'ясувалося, що кермувальниця не мала полісу обов'язкового страхування», - йдеться у повідомленні.
Патрульні відсторонили жінку від керування та склали на неї адміністративні матеріали:
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за ст. 124 КУпАП (Порушення ПДР, що спричинило ДТП),
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за ч. 1 ст. 130 КУпАП (Керування у стані сп'яніння),
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за ч. 1 ст. 126 КУпАП (Керування транспортним засобом особою, у якої відсутні при собі необхідні документи на право керування).
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