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02.07.2025  21:32   Дмитро Колонєй

Готуємо соус Унагі з імбиром та медом для вишуканих страв

Простий, але смачний рецепт японського соусу на всі випадки життя.

Як приготувати соус Унагі з імбиром та медом для вишуканих страв: рецепти
 
Як пише РЕДПОСТ, соус Унагі - це невід'ємна частина азіатської кухні. Він досить універсальний та ідеально підкреслить смак м'яса, риби, овочів чи локшини. Цей простий рецепт дозволить приготувати вишуканий соус вдома.
 

Рецепт соусу унаги з імбиром та медом.

 

Продукти:

  • 40 мл соєвого соусу
  • 50 мл оливкової олії
  • 5 г імбиру (свіжого кореня)
  • 10 г меду
  • 3 г кукурудзяного крохмалю (або картопляного)
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Покроковий рецепт приготування:

 
  1. Натріть свіжий імбир на дрібній тертці.
  2. Відіжміть із натертого імбиру сік через марлю або дрібне сито. Це дозволить одержати чистий імбирний аромат без волокон.
  3. Змішайте соєвий соус, оливкову олію та мед у невеликій каструлі чи сотейнику.
  4. Нагрійте суміш на середньому вогні, постійно помішуючи, але не доводьте до кипіння. Суміш добре прогрітись, щоб мед повністю розчинився.
  5. Додайте крохмаль та імбирний сік у теплу суміш.
  6. Уваріть соус унаги на слабкому вогні, постійно помішуючи, до загусання. Він повинен придбати консистенцію сиропу, що обволікає ложку.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ  розповідав, як приготувати 
 
Тэги:  рецепт, соус, олія, імбир, мед, крохмаль
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