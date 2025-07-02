02.07.2025 21:32 Дмитро Колонєй
Готуємо соус Унагі з імбиром та медом для вишуканих страв
Простий, але смачний рецепт японського соусу на всі випадки життя.
Як пише РЕДПОСТ
, соус Унагі - це невід'ємна частина азіатської кухні. Він досить універсальний та ідеально підкреслить смак м'яса, риби, овочів чи локшини. Цей простий рецепт дозволить приготувати вишуканий соус вдома.
Рецепт соусу унаги з імбиром та медом.
Продукти:
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40 мл соєвого соусу
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50 мл оливкової олії
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5 г імбиру (свіжого кореня)
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10 г меду
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3 г кукурудзяного крохмалю (або картопляного)
Покроковий рецепт приготування:
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Натріть свіжий імбир на дрібній тертці.
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Відіжміть із натертого імбиру сік через марлю або дрібне сито. Це дозволить одержати чистий імбирний аромат без волокон.
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Змішайте соєвий соус, оливкову олію та мед у невеликій каструлі чи сотейнику.
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Нагрійте суміш на середньому вогні, постійно помішуючи, але не доводьте до кипіння. Суміш добре прогрітись, щоб мед повністю розчинився.
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Додайте крохмаль та імбирний сік у теплу суміш.
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Уваріть соус унаги на слабкому вогні, постійно помішуючи, до загусання. Він повинен придбати консистенцію сиропу, що обволікає ложку.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як приготувати
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