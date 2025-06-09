09.06.2025 20:48 Дмитро Колонєй
Часниковий соус на кефірі: легке заправлення за 3 хвилини
Готуємо освіжаючий універсальний соус із простих продуктів.
Як пише РЕДПОСТ
, легкий часниковий соус підійде як до запеченого м'яса та шаурми, так і до свіжих овочів і може бути альтернативою майонезу в салатах. Готується за лічені хвилини і при цьому робить страву особливою.
Часниковий соус на кефірі
Продукти:
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150 мл кефіру
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2 зубчики часнику
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1–2 пера зеленої цибулі
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сіль - за смаком
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спеції (за бажанням - чорний перець, кріп, паприка)
Покроковий рецепт приготування:
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Очистити часник від лушпиння.
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Пропустити часник через прес або дрібно нарізати.
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Промити зелену цибулю під холодною водою.
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Дрібно нарізати зелену цибулю гострим ножем.
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Вилити кефір у миску чи банку з кришкою.
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Додати часник та цибулю до кефіру.
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Посолити та приправити спеціями до смаку.
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Ретельно перемішати соус ложкою або струсити у банку.
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Охолодити перед подачею - соус стане більш ароматним і густим.
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