Часниковий соус на кефірі: легке заправлення за 3 хвилини

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Гороскоп на 9 червня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки Утримуйтеся від поспішних рішень і різких кроків – будь-яка дія цього дня здатна мати неочікувані й тривалі наслідки. Бажання витратити більше, ніж слід, може серйозно вдарити по гаманцю.

Прогноз погоди у Харкові на 9 червня У Харкові хмар на небі спостерігатися не буде, день обіцяє бути ясним. Без опадів.