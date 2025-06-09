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09.06.2025  20:48   Дмитро Колонєй

Часниковий соус на кефірі: легке заправлення за 3 хвилини

Готуємо освіжаючий універсальний соус із простих продуктів.

 
Як приготувати часниковий соус на кефірі
 
Як пише РЕДПОСТ, легкий часниковий соус підійде як до запеченого м'яса та шаурми, так і до свіжих овочів і може бути альтернативою майонезу в салатах. Готується за лічені хвилини і при цьому робить страву особливою.
 

Часниковий соус на кефірі

 

Продукти:

 
  • 150 мл кефіру
  • 2 зубчики часнику
  • 1–2 пера зеленої цибулі
  • сіль - за смаком
  • спеції (за бажанням - чорний перець, кріп, паприка)
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Покроковий рецепт приготування:

 
  1. Очистити часник від лушпиння.
  2. Пропустити часник через прес або дрібно нарізати.
  3. Промити зелену цибулю під холодною водою.
  4. Дрібно нарізати зелену цибулю гострим ножем.
  5. Вилити кефір у миску чи банку з кришкою.
  6. Додати часник та цибулю до кефіру.
  7. Посолити та приправити спеціями до смаку.
  8. Ретельно перемішати соус ложкою або струсити у банку.
  9. Охолодити перед подачею - соус стане більш ароматним і густим.
 
Нагадаємо, раніше  РЕДПОСТ розповідав, як приготувати п'ять салатів для пікніка.
 
Тэги:  рецепт, соус, кефір, цибуля, часник
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