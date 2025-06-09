09.06.2025 20:23 Рита Парфенова

У передмісті Харкова завершили ліквідацію наслідків удару по базі відпочинку

7 червня внаслідок удару по цивільному обʼєкту в Малоданилівській громаді було пошкоджено будівлі бази відпочинку. Роботи з ліквідації наслідків завершено.

Як повідомляє РЕДПОСТ, в Малоданилівській громаді Харківської області завершено роботи з ліквідації наслідків влучання, що сталося 7 червня по цивільному обʼєкту.

Внаслідок атаки частково зруйновано кілька корпусів бази відпочинку, розташованої на території громади.

Фахівці оперативно провели обстеження території та прибрали уламки.

Місцева влада закликає жителів дотримуватися заходів безпеки під час повітряних тривог і своєчасно реагувати на сигнали тривоги.

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