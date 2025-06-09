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09.06.2025  20:05   Рита Парфенова

З російського полону повернувся боєць з Ізюма Євгеній Шабленко

Після перебування в полоні з березня 2022 року на територію України повернувся військовослужбовець Євгеній Шабленко, уродженець Ізюма Харківської області.

Військовослужбовець з Ізюма Євгеній Шабленко повернувся з полону

Євгеній Юрійович Шабленко, 2000 року народження, повернувся з полону в рамках обміну. Він перебував у неволі з березня 2022 року.

Факт повернення підтвердила Ізюмська міська військова адміністрація, повідомляє РЕДПОСТ.

За офіційними даними, військовослужбовець утримувався в полоні понад три роки. Увесь цей час його місцеперебування залишалося невідомим.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що відбувся перший етап нового обміну між Україною та Росією. До України повернулися військові МВС, серед них – нацгвардійці та прикордонники віком до 25 років, які перебували в полоні ще з 2022 року.

Тэги:  обмін полоненими, хареів
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