Україна та Росія провели обмін наймолодшими полоненими: повернулися нацгвардійці й прикордонники

Відбувся перший етап нового обміну між Україною та Росією. До України повернулися військові МВС, серед них – нацгвардійці та прикордонники віком до 25 років, які перебували в полоні ще з 2022 року.
Україна та Росія провели обмін військовополоненими, під час якого додому повернулися наймолодші українські захисники. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка.
Серед звільнених – військовослужбовці системи МВС, зокрема нацгвардійці та прикордонники віком до 25 років.
Більшість із них перебували в російському полоні ще з 2022 року. Обмін є першим етапом домовленостей, досягнутих під час переговорів у Стамбулі.
«Ці хлопці – молоді, сильні, вірні присязі. Вони пройшли через полон і вистояли. Для нас повернення кожного – це не просто перемога, а виконаний обов’язок перед захисниками. Дякую всім, хто щодня працює над цим складним процесом», – зазначив міністр.
Влада наголошує, що повернення кожного українського полоненого – безумовний пріоритет держави.
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