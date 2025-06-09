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09.06.2025  16:11   Рита Парфенова

Україна та Росія провели обмін наймолодшими полоненими: повернулися нацгвардійці й прикордонники

Відбувся перший етап нового обміну між Україною та Росією. До України повернулися військові МВС, серед них – нацгвардійці та прикордонники віком до 25 років, які перебували в полоні ще з 2022 року.

Україна та Росія провели обмін наймолодшими полоненими

Україна та Росія провели обмін військовополоненими, під час якого додому повернулися наймолодші українські захисники. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка.

Серед звільнених – військовослужбовці системи МВС, зокрема нацгвардійці та прикордонники віком до 25 років.

Більшість із них перебували в російському полоні ще з 2022 року. Обмін є першим етапом домовленостей, досягнутих під час переговорів у Стамбулі.

«Ці хлопці – молоді, сильні, вірні присязі. Вони пройшли через полон і вистояли. Для нас повернення кожного – це не просто перемога, а виконаний обов’язок перед захисниками. Дякую всім, хто щодня працює над цим складним процесом», – зазначив міністр.

Влада наголошує, що повернення кожного українського полоненого – безумовний пріоритет держави.

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Тэги:  обмін полоненими
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