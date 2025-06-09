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09.06.2025  15:27   Рита Парфенова

У Харкові чоловіку повідомили про підозру у зберіганні метадону з метою збуту

У чоловіка виявили 20 згортків з метадоном. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом незаконного обігу наркотиків з метою продажу.

У Харкові чоловіку оголосили підозру за зберігання метадону з метою збуту

Як повідомляє РЕДПОСТ, в Харкові працівники відділу поліції №1 ХРУП №1 затримали 34-річного чоловіка, у якого виявили 20 згортків із речовиною, схожою на наркотик. На місце події прибула слідчо-оперативна група, яка вилучила знайдені згортки та направила їх на експертизу.

Результати дослідження підтвердили, що вилучена речовина – це метадон, що відноситься до наркотичних засобів. Слідство встановило, що затриманий придбав і зберігав наркотик із метою подальшого продажу.

За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 307 Кримінального кодексу України (незаконне зберігання та збут наркотичних засобів).

Зловмиснику оголошено про підозру. Йому загрожує від 4 до 8 років позбавлення волі.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що в Чугуївському районі викрили чоловіка, який облаштував у квартирі наркопритон.

Тэги:  наркотики, харків
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