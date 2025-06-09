Поліція Харкова надала допомогу жінці, яку донька не пустила додому (фото)

77-річна жінка звернулась до поліції із заявою про домашній конфлікт. Її доставили до Центру допомоги постраждалим від насильства.
Працівники поліції транспортували її службовим автомобілем до Центру надання допомоги постраждалим від насильства – спеціалізованої установи, яка надає тимчасове житло та підтримку особам, що опинилися в кризовій ситуації.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що 51-річному харків'янину повідомили про підозру у домашньому насильстві над літньою матір'ю.
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Утримуйтеся від поспішних рішень і різких кроків – будь-яка дія цього дня здатна мати неочікувані й тривалі наслідки. Бажання витратити більше, ніж слід, може серйозно вдарити по гаманцю.
У Харкові хмар на небі спостерігатися не буде, день обіцяє бути ясним. Без опадів.
Хоча історія замовчує ким і коли було засновано День друзів, але це не позбавляє його популярності.
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