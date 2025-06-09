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09.06.2025  21:21   

Поліція Харкова надала допомогу жінці, яку донька не пустила додому (фото)

77-річна жінка звернулась до поліції із заявою про домашній конфлікт. Її доставили до Центру допомоги постраждалим від насильства.

У Харкові поліція допомогла 77-річній жінці, яка не могла потрапити додому

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
До Харківського районного управління поліції № 2 надійшло повідомлення від 77-річної жінки про ситуацію домашнього характеру.
 
На місці події правоохоронці з’ясували, що заявниця не може потрапити до власної квартири, де перебуває її 59-річна донька, яка, за словами жінки, перебувала у стані алкогольного сп’яніння.
 
Поліцейські разом із заявницею підійшли до квартири, однак двері їм не відчинили.
 
Інших родичів або знайомих, до яких жінка могла б звернутися, не було.
 
У Харкові поліція допомогла 77-річній жінці, яка не могла потрапити додому

Працівники поліції транспортували її службовим автомобілем до Центру надання допомоги постраждалим від насильства – спеціалізованої установи, яка надає тимчасове житло та підтримку особам, що опинилися в кризовій ситуації.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 51-річному харків'янину повідомили про підозру у домашньому насильстві над літньою матір'ю.

Тэги:  насильство, домашнє насильство, харків
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