09.06.2025 21:21

Поліція Харкова надала допомогу жінці, яку донька не пустила додому (фото)

77-річна жінка звернулась до поліції із заявою про домашній конфлікт. Її доставили до Центру допомоги постраждалим від насильства.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

До Харківського районного управління поліції № 2 надійшло повідомлення від 77-річної жінки про ситуацію домашнього характеру.

На місці події правоохоронці з’ясували, що заявниця не може потрапити до власної квартири, де перебуває її 59-річна донька, яка, за словами жінки, перебувала у стані алкогольного сп’яніння.

Поліцейські разом із заявницею підійшли до квартири, однак двері їм не відчинили.

Інших родичів або знайомих, до яких жінка могла б звернутися, не було.

Працівники поліції транспортували її службовим автомобілем до Центру надання допомоги постраждалим від насильства – спеціалізованої установи, яка надає тимчасове житло та підтримку особам, що опинилися в кризовій ситуації.

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