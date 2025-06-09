Купʼянськ знову зазнав обстрілів: поранено одного чоловіка

Унаслідок ворожих обстрілів 9 червня пошкоджено житлові будинки в Купʼянську та Купʼянську-Вузловому. Поранено 72-річного чоловіка. Розпочато досудове розслідування.
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Утримуйтеся від поспішних рішень і різких кроків – будь-яка дія цього дня здатна мати неочікувані й тривалі наслідки. Бажання витратити більше, ніж слід, може серйозно вдарити по гаманцю.
У Харкові хмар на небі спостерігатися не буде, день обіцяє бути ясним. Без опадів.
Хоча історія замовчує ким і коли було засновано День друзів, але це не позбавляє його популярності.
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