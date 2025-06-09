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09.06.2025  21:36   Рита Парфенова

Купʼянськ знову зазнав обстрілів: поранено одного чоловіка

Унаслідок ворожих обстрілів 9 червня пошкоджено житлові будинки в Купʼянську та Купʼянську-Вузловому. Поранено 72-річного чоловіка. Розпочато досудове розслідування.

Обстріли Купʼянщини 9 червня

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
За попередніми даними, 9 червня близько 11:00 збройні сили рф здійснили артилерійський обстріл селища Купʼянськ-Вузловий. Внаслідок удару сталося загоряння приватних домоволодінь. Постраждалих не зафіксовано.
 
Близько 14:35 російські війська обстріляли м. Купʼянськ. Унаслідок атаки поранено 72-річного чоловіка. В місті пошкоджено житлову інфраструктуру.
 
Під процесуальним керівництвом Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
 
Прокурори спільно зі слідчими поліції продовжують фіксацію наслідків обстрілів та документують воєнні злочини.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби ворог обстріляв 9 населених пунктів Харківської області.
Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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