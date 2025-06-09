09.06.2025 21:58 Рита Парфенова

Діти комунальників поїхали на відпочинок до Польщі

Діти співробітників КП «Харківські теплові мережі» вирушили на спортивно-оздоровчий відпочинок до міста Ченстохова (Польща).



Фото: ХМР

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду. На запрошення мера міста Кшиштофа Матіящика там вони перебуватимуть з 9 по 18 червня.

У програмі - знайомство з визначними місцями міста, зокрема монастирем Ясна Гура, а також культурні заходи в театрі імені Адама Міцкевича. Діти матимуть змогу не лише побувати за лаштунками театру, а й долучитися до театрального майстер-класу в середній школі імені Юліуша Словацького. Також заплановані сплави на плотах у Міруві, прогулянки парком Корзонек, стрільба з лука, польові ігри тощо.



«Щира подяка меру Кшиштофу Матіящику та всій громаді Ченстохови за щедру підтримку, відкритість сердець і солідарність з харків’янами! В час, коли на вулицях міста лунають сирени, такі ініціативи - це не просто відпочинок, а справжній прояв гуманності, турботи і надії», - зазначили в Департаменті у справах сім’ї, молоді та спорту.

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