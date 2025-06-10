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10.06.2025  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 10 червня

У Харкові ясна погода порадує нас вдень, але ненадовго, весь інший час небо буде вкрите хмарами. Без опадів.

погода

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

10 червня очікується мінлива хмарність. Вдень без істотних опадів.

Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с.

Температура повітря вдень 24 – 26° тепла.

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Народні прикмети

  • погожа погода віщує великий урожай;
  • птахи низько літають – до дощу;
  • з'явилося багато ящірок – до дощу;
  • мурашник сповнений мурах – буде вітер;
  • безвітряна погода обіцяє хороший урожай;
  • роса на траві – хліби добре колоситимуться.
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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