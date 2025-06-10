Прогноз погоди у Харкові на 10 червня

У Харкові ясна погода порадує нас вдень, але ненадовго, весь інший час небо буде вкрите хмарами. Без опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
10 червня очікується мінлива хмарність. Вдень без істотних опадів.
Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с.
Температура повітря вдень 24 – 26° тепла.
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День сприятливий для нових починань — можна сміливо братися за справи, до яких раніше не наважувалися приступити.
У Харкові ясна погода порадує нас вдень, але ненадовго, весь інший час небо буде вкрите хмарами. Без опадів.
10 червня вважається Днем морозива, оскільки саме цього дня воно надійшло до масового продажу.
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