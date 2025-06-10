10.06.2025 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 10 червня

У Харкові ясна погода порадує нас вдень, але ненадовго, весь інший час небо буде вкрите хмарами. Без опадів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

10 червня очікується мінлива хмарність. Вдень без істотних опадів.

Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с.

Температура повітря вдень 24 – 26° тепла.

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Народні прикмети

погожа погода віщує великий урожай;

птахи низько літають – до дощу;

з'явилося багато ящірок – до дощу;

мурашник сповнений мурах – буде вітер;

безвітряна погода обіцяє хороший урожай;

роса на траві – хліби добре колоситимуться.