08.06.2025 21:53 Дмитро Колонєй
П'ять ідей салатів для пікніка: яскраві смаки на свіжому повітрі
Ніякий відпочинок на природі не обходиться без соковитого салату - простого, свіжого та зручного у транспортуванні.
Як пише РЕДПОСТ
, наведені рецепти ідеально підійдуть для відпочинку на природі: вони не стікають, не бояться спеки і не втрачають смаку навіть за кілька годин після приготування.
Салат із квашеної капусти
Продукти:
-
200 г квашеної капусти,
-
2 солоні огірки,
-
1 цибулина,
-
1 болгарський перець,
-
півпучка кропу,
-
1 ч. л. цукру,
-
100 мл рослинної олії,
-
спеції.
Покроковий рецепт приготування:
-
Злегка віджати квашену капусту руками.
-
Розім'яти її із цукром, щоб пом'якшити смак.
-
Нарізати огірки, болгарський перець та цибулю довільно.
-
Подрібнити кріп.
-
Змішати усі інгредієнти.
-
Приправити спеціями.
-
Заправити олією.
Салат із овочів гриль
Продукти:
-
350 г баклажанів,
-
300 г болгарського перцю,
-
200 г помідорів,
-
1 фіолетова цибуля,
-
1 пучок кінзи,
-
спеції
-
оливкова олія.
Покроковий рецепт приготування:
-
Запекти баклажани, перець та помідори на грилі до м'якості.
-
Зняти шкірку з охолоджених овочів.
-
Дрібно нарізати усі запечені овочі.
-
Подрібнити кінзу.
-
Змішати все.
-
Додати спеції.
-
Заправити оливковою олією.
Картопляний салат
Продукти:
-
1 кг картоплі,
-
2 солоних огірка,
-
1 цибулина,
-
3 ст. л. яблучного оцту або лимонного або лаймового соку
-
4 ст. л. рослинної олії,
-
спеції
Покроковий рецепт приготування:
-
Очистити картоплю.
-
Нарізати її середніми шматочками.
-
Відварити картоплю до м'якості.
-
Остудити картоплю до кімнатної температури.
-
Нарізати солоними огірками кубиками.
-
Дрібно нашаткувати цибулю.
-
Змішати картоплю, огірки та цибулю у великій мисці.
-
Змішати олію з яблучним оцтом та спеціями.
-
Заправити салат
-
Акуратно перемішати.
-
Забрати в холодильник мінімум на 30 хвилин перед подачею.
Салат з овочами та кукурудзою
Продукти:
-
4 огірки,
-
1 банка кукурудзи,
-
1 болгарський перець,
-
1 фіолетова цибулина,
-
1 пучок петрушки,
-
½ склянки кефіру або йогурту,
-
3 зубчики часнику,
-
2 цибулини шалот,
-
1 ч. л.
-
спеції
Покроковий рецепт приготування:
-
Нарізати огірки кружальцями чи півкругами.
-
Нарізати болгарський перець соломкою.
-
Нарізати фіолетову цибулину тонкими півкільцями.
-
Подрібнити петрушку.
-
Злити рідину з кукурудзи.
-
Додати її до овочів.
-
Очистити часник.
-
Дрібно нарізати чи видавити через прес.
-
Очистити та дрібно нарізати шалот.
-
Змішати кефір (або йогурт), часник, шалот, італійські трави та спеції в окремому посуді.
-
Залити овочі заправкою.
-
Добре перемішати.
-
Дати настоятися салату 10-15 хвилин.
Салат із червонокачанної капусти
Продукти:
-
1 качан червонокачанної капусти,
-
1 фіолетова цибулина,
-
1 пучок петрушки,
-
оливкова олія,
-
сіль,
-
цукор,
-
спеції
Покроковий рецепт приготування:
-
Видалити верхнє листя і качан у капусти.
-
Тонко нашаткувати капусту ножем або на шатківниці.
-
Посипати капусту сіллю.
-
Посипати щіпкою цукру.
-
Розім'яти капусту руками, поки вона стане м'якою.
-
Нарізати фіолетовий лук тонкими півкільцями або пір'ям.
-
Подрібнити петрушку.
-
Змішати всі інгредієнти у глибокій мисці.
-
Додати оливкову олію та спеції.
-
Перемішати салат.
-
Залишити на 10 хвилин, щоб смак настоявся.
-
Подавати охолодженим або за кімнатної температури.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як приготувати холодний суп-пюре з вівсянкою та овочами.
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цукор,
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