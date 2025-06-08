П'ять ідей салатів для пікніка: яскраві смаки на свіжому повітрі

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Гороскоп на 8 червня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки День підходить для порядку, планування і колективних справ. Уникайте надмірної уваги з боку керівництва – можливі претензії.

Прогноз погоди у Харкові на 8 червня Ранок у Харкові буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним. Без опадів.