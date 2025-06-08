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08.06.2025  21:53   Дмитро Колонєй

П'ять ідей салатів для пікніка: яскраві смаки на свіжому повітрі

Ніякий відпочинок на природі не обходиться без соковитого салату - простого, свіжого та зручного у транспортуванні.

Як приготувати п'ять салатів для пікніка
 
Як пише РЕДПОСТ,  наведені рецепти ідеально підійдуть для відпочинку на природі: вони не стікають, не бояться спеки і не втрачають смаку навіть за кілька годин після приготування.
 
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Салат із квашеної капусти

 

Продукти:

 
  • 200 г квашеної капусти,
  • 2 солоні огірки,
  • 1 цибулина,
  • 1 болгарський перець,
  • півпучка кропу,
  • 1 ч. л. цукру,
  • 100 мл рослинної олії,
  • спеції.
 

Покроковий рецепт приготування:

 
  1. Злегка віджати квашену капусту руками.
  2. Розім'яти її із цукром, щоб пом'якшити смак.
  3. Нарізати огірки, болгарський перець та цибулю довільно.
  4. Подрібнити кріп.
  5. Змішати усі інгредієнти.
  6. Приправити спеціями.
  7. Заправити олією.
 

Салат із овочів гриль

Як приготувати п'ять салатів для пікніка

Продукти:

 
  • 350 г баклажанів,
  • 300 г болгарського перцю,
  • 200 г помідорів,
  • 1 фіолетова цибуля,
  • 1 пучок кінзи,
  • спеції
  • оливкова олія.
 

Покроковий рецепт приготування:

 
  1. Запекти баклажани, перець та помідори на грилі до м'якості.
  2. Зняти шкірку з охолоджених овочів.
  3. Дрібно нарізати усі запечені овочі.
  4. Подрібнити кінзу.
  5. Змішати все.
  6. Додати спеції.
  7. Заправити оливковою олією.
 

Картопляний салат

Як приготувати п'ять салатів для пікніка

 

Продукти:

 
  • 1 кг картоплі,
  • 2 солоних огірка,
  • 1 цибулина,
  • 3 ст. л. яблучного оцту або лимонного або лаймового соку
  • 4 ст. л. рослинної олії,
  • спеції
 

Покроковий рецепт приготування:

  1. Очистити картоплю.
  2. Нарізати її середніми шматочками.
  3. Відварити картоплю до м'якості.
  4. Остудити картоплю до кімнатної температури.
  5. Нарізати солоними огірками кубиками.
  6. Дрібно нашаткувати цибулю.
  7. Змішати картоплю, огірки та цибулю у великій мисці.
  8. Змішати олію з яблучним оцтом та спеціями.
  9. Заправити салат
  10. Акуратно перемішати.
  11. Забрати в холодильник мінімум на 30 хвилин перед подачею.
 

Салат з овочами та кукурудзою

Як приготувати п'ять салатів для пікніка

 

Продукти:

 
  • 4 огірки,
  • 1 банка кукурудзи,
  • 1 болгарський перець,
  • 1 фіолетова цибулина,
  • 1 пучок петрушки,
  • ½ склянки кефіру або йогурту,
  • 3 зубчики часнику,
  • 2 цибулини шалот,
  • 1 ч. л.
  • спеції
 

Покроковий рецепт приготування:

 
  1. Нарізати огірки кружальцями чи півкругами.
  2. Нарізати болгарський перець соломкою.
  3. Нарізати фіолетову цибулину тонкими півкільцями.
  4. Подрібнити петрушку.
  5. Злити рідину з кукурудзи.
  6. Додати її до овочів.
  7. Очистити часник.
  8. Дрібно нарізати чи видавити через прес.
  9. Очистити та дрібно нарізати шалот.
  10. Змішати кефір (або йогурт), часник, шалот, італійські трави та спеції в окремому посуді.
  11. Залити овочі заправкою.
  12. Добре перемішати.
  13. Дати настоятися салату 10-15 хвилин.
 

Салат із червонокачанної капусти

Як приготувати п'ять салатів для пікніка

Продукти:

 
  • 1 качан червонокачанної капусти,
  • 1 фіолетова цибулина,
  • 1 пучок петрушки,
  • оливкова олія,
  • сіль,
  • цукор,
  • спеції
 

Покроковий рецепт приготування:

 
  1. Видалити верхнє листя і качан у капусти.
  2. Тонко нашаткувати капусту ножем або на шатківниці.
  3. Посипати капусту сіллю.
  4. Посипати щіпкою цукру.
  5. Розім'яти капусту руками, поки вона стане м'якою.
  6. Нарізати фіолетовий лук тонкими півкільцями або пір'ям.
  7. Подрібнити петрушку.
  8. Змішати всі інгредієнти у глибокій мисці.
  9. Додати оливкову олію та спеції.
  10. Перемішати салат.
  11. Залишити на 10 хвилин, щоб смак настоявся.
  12. Подавати охолодженим або за кімнатної температури.

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Тэги:  рецепт, салат, пікнік, овочі, капуста, цибуля, кукурудза, помідори, баклажани, картопля, цукор, перець, огірки, олія
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