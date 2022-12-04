04.12.2022 21:20 Рита Парфенова
Смачно та ситно: три незвичні рецепти салату Олів'є
Улюблений салат Олів'є можна зробити ще більш пікантним і смачним. Для цього лише потрібно замінити деякі інгредієнти.
Три нові рецепти стануть родзинкою будь-якого свята, повідомляє РЕДПОСТ.
Олів'є з яблуками та сьомгою
Інгредієнти:
-
сьомга – 300 г;
-
яйця – 3 шт.;
-
яблуко – 1 шт.;
-
консервований горошок – 200 г;
-
картопля – 4 шт.;
-
цибуля – 1 шт.;
-
свіжі огірки – 3 шт.;
-
майонез;
-
сіль, спеції, зелень.
-
Картоплю та яйця потрібно відварити, очистити та порізати кубиками.
-
Огірок і цибуля також слід нарізати такими самими кубиками.
-
З яблука потрібно зняти шкірку і порізати дрібно. Найкраще вибирати солодкі сорти.
-
Сьомгу слід нарізати смужками.
-
Усі підготовлені інгредієнти з'єднати, додати майонез, чорний перець, сіль та зелень, ретельно перемішати та можна подавати до столу.
Олів'є з яловичим язиком
Інгредієнти:
-
язик яловичий – 35 г;
-
горошок консервований – 40 г;
-
картопля – 50 г;
-
свіжий огірок – 25 г;
-
яйця перепелині – 5 шт.;
-
огірки солоні – 25 г;
-
яблука – 0,5 шт.;
-
морква – 35 г;
-
майонез -30 г;
-
сіль, зелень, чорний перець.
-
Картоплю, моркву та яйця відварити, все очистити і нарізати кубиками.
-
Яловичий язик також слід відварити та порізати.
-
Так само ріжуться солоні та свіжі огірки, яблука та цибуля.
-
Підготовлені інгредієнти змішати з горошком, заправити майонезом, додати сіль, зелень та перець. Найкраще самостійно приготувати домашній майонез та заправляти ним будь-які салати.
Олів'є з авокадо та креветками
Інгредієнти:
-
очищені креветки – 150 г;
-
свіжий та солоний огірок – по 1 шт.;
-
яйця – 4 шт.;
-
авокадо – 1 шт.;
-
морква – 4 шт.;
-
васабі – 5 г;
-
горошок консервований – 1 банка;
-
червона ікра – 2 ст.л.;
-
майонез, сіль, перець, зелень.
-
Якщо немає креветок, їх вдалою альтернативою стануть кальмари, крабові палички або ракові шийки. Вассабі також можна замінити звичайним тертим хріном.
-
Яйця та моркву слід відварити та порізати кубиками.
-
Креветки, краби чи ракові шийки теж нарізаються кубиками. Якщо креветки дрібні, їх можна покласти цілими.
-
Авокадо також слід порізати.
-
Всі інгредієнти необхідно змішати, додати горошок, сіль, спеції, перець, зелень і заправити майонезом, а також васабі.
-
Перед подачею прикрасьте салат зеленню та кількома зернятками червоної ікри.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0