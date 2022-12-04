04.12.2022 21:20 Рита Парфенова

Смачно та ситно: три незвичні рецепти салату Олів'є

Улюблений салат Олів'є можна зробити ще більш пікантним і смачним. Для цього лише потрібно замінити деякі інгредієнти.

Три нові рецепти стануть родзинкою будь-якого свята, повідомляє РЕДПОСТ.

Олів'є з яблуками та сьомгою

Інгредієнти:

сьомга – 300 г;

яйця – 3 шт.;

яблуко – 1 шт.;

консервований горошок – 200 г;

картопля – 4 шт.;

цибуля – 1 шт.;

свіжі огірки – 3 шт.;

майонез;

сіль, спеції, зелень.

Картоплю та яйця потрібно відварити, очистити та порізати кубиками. Огірок і цибуля також слід нарізати такими самими кубиками. З яблука потрібно зняти шкірку і порізати дрібно. Найкраще вибирати солодкі сорти. Сьомгу слід нарізати смужками. Усі підготовлені інгредієнти з'єднати, додати майонез, чорний перець, сіль та зелень, ретельно перемішати та можна подавати до столу.

Олів'є з яловичим язиком

Інгредієнти:

язик яловичий – 35 г;

горошок консервований – 40 г;

картопля – 50 г;

свіжий огірок – 25 г;

яйця перепелині – 5 шт.;

огірки солоні – 25 г;

яблука – 0,5 шт.;

морква – 35 г;

майонез -30 г;

сіль, зелень, чорний перець.

Картоплю, моркву та яйця відварити, все очистити і нарізати кубиками.

Яловичий язик також слід відварити та порізати.

Так само ріжуться солоні та свіжі огірки, яблука та цибуля.

Підготовлені інгредієнти змішати з горошком, заправити майонезом, додати сіль, зелень та перець. Найкраще самостійно приготувати домашній майонез та заправляти ним будь-які салати.

Олів'є з авокадо та креветками

Інгредієнти:

очищені креветки – 150 г;

свіжий та солоний огірок – по 1 шт.;

яйця – 4 шт.;

авокадо – 1 шт.;

морква – 4 шт.;

васабі – 5 г;

горошок консервований – 1 банка;

червона ікра – 2 ст.л.;

майонез, сіль, перець, зелень.

Якщо немає креветок, їх вдалою альтернативою стануть кальмари, крабові палички або ракові шийки. Вассабі також можна замінити звичайним тертим хріном. Яйця та моркву слід відварити та порізати кубиками. Креветки, краби чи ракові шийки теж нарізаються кубиками. Якщо креветки дрібні, їх можна покласти цілими. Авокадо також слід порізати. Всі інгредієнти необхідно змішати, додати горошок, сіль, спеції, перець, зелень і заправити майонезом, а також васабі. Перед подачею прикрасьте салат зеленню та кількома зернятками червоної ікри.