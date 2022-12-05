05.12.2022 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 5 грудня

Увесь день у Харкові утримається ясна морозна погода. Без опадів.

Вранці ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря -10°...-7°C (відчувається як -11°C). Вітер східний, 6 м/с. Вологість повітря 55%. Атмосферний тиск 771 мм рт.ст.

Вдень ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря -5°...-7°C (відчувається як -8°C). Вітер східний, 6 м/с. Вологість повітря 51%. Атмосферний тиск 770 мм рт.ст.

Ввечері ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря -7°...-8°C (відчувається як -7°C). Вітер східний, 5 м/с. Вологість повітря 39%. Атмосферний тиск 769 мм рт.ст.

Народні прикмети

Якщо вовки блукали біля сіл, це означало, що невдовзі прийдуть морози;



Зграї ворон і галок над головою віщували снігопад. Якщо ж птахи ходили землею – відлига;



Якщо було тепло, то зима обіцяла бути затяжною.

Цього дня заглядали у пташині гнізда: якщо в них багато пуху, сухої трави і соломи — пернаті відчувають холодну зиму.