Прогноз погоди у Харкові на 5 грудня

Увесь день у Харкові утримається ясна морозна погода. Без опадів.
Вранці ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря -10°...-7°C (відчувається як -11°C). Вітер східний, 6 м/с. Вологість повітря 55%. Атмосферний тиск 771 мм рт.ст.
Вдень ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря -5°...-7°C (відчувається як -8°C). Вітер східний, 6 м/с. Вологість повітря 51%. Атмосферний тиск 770 мм рт.ст.
Ввечері ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря -7°...-8°C (відчувається як -7°C). Вітер східний, 5 м/с. Вологість повітря 39%. Атмосферний тиск 769 мм рт.ст.
Якщо вовки блукали біля сіл, це означало, що невдовзі прийдуть морози;
Зграї ворон і галок над головою віщували снігопад. Якщо ж птахи ходили землею – відлига;
Якщо було тепло, то зима обіцяла бути затяжною.
Цього дня заглядали у пташині гнізда: якщо в них багато пуху, сухої трави і соломи — пернаті відчувають холодну зиму.
Креативність і кмітливість сьогодні будуть на висоті, тож день обіцяє принести свіжість сприйняття та безліч цікавих відкриттів.
Увесь день у Харкові утримається ясна морозна погода. Без опадів.
Сьогодні святкують представники науки, яка знає все: щороку 5 грудня в Україні вітають працівників статистики.
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