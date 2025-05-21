21.05.2025 21:37
Яскравий, легкий, швидкий та вітамінний салат з капусти, огірка та перцю
Корисна страва, що готується лічені хвилини.
Як пише РЕДПОСТ
цей салат стане ідеальним доповненням до будь-якої гарячої страви, для легкої вечері або як доповнення до картопляних та м'ясних страв, навіть на святковому столі. Він чудово підійде тим, хто дотримується дієти завдяки своїй низькій калорійності. Заправка може бути будь-якою: олія, домашній майонез або сметана, щоб надати салату свій улюблений смак.
Салат з капусти, огірка та перцю
Продукти:
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Капуста - 500 гр (краще молода)
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Огірки - 1 шт.
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Болгарський перець – 1 шт. (Для яскравості можна використовувати перці різних кольорів)
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Лимон - 0.5 шт. (Для соку)
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Рослинна олія - 4 ст. л.
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Петрушка - за смаком (або інша зелень: кріп, зелена цибуля)
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Сіль - за смаком
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Перець чорний мелений - за смаком
Покроковий рецепт приготування
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Видалити пошкоджене зовнішнє листя з капусти.
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Обполоснути капусту.
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Обсушити її.
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Нашаткувати капусту тонкими смужками.
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Перекласти в глибоку салатницю.
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Вичавити сік половинки лимона прямо в салатницю. (Замість лимона можна використовувати 5% або 6% оцет за смаком).
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Додати щіпку солі.
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Ретельно пом'яти капусту руками, щоби вона пустила сік.
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Болгарський перець промити.
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Видалити серцевину та насіння.
-
Нарізати перець тонкою соломкою або півкругами.
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Додати|добавляти| перець до капусти.
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Огірок вимити.
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Обсушити.
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Якщо шкірка груба, зняти її з огірка.
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Нарізати огірок тонкими брусочками чи півкругами.
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Дрібно нарізати зелень (петрушку, кріп, зелену цибулю).
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Додати огірок та зелень до інших овочів.
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Посолити.
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Поперчити салат за смаком.
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Полити рослинною або оливковою олією.
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Ретельно перемішати.
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Спробувати на сіль. За необхідності досолити.
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Дати настоятися 10-15 хвилин.
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Подавати страву до столу.
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