Прогноз погоди у Харкові на 22 травня

Ранок у Харкові почнеться безхмарно, і така погода протримається до самого вечора. За прогнозами синоптиків, протягом дня небо залишатиметься ясним.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
22 травня очікується мінлива хмарність. Вдень невеликий короткочасний дощ.
Вітер південно-західний, 5 – 10 м/с.
Температура повітря вдень 22 – 24° тепла.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
День ідеальний для розумової праці та підвищеної продуктивності. Варто записати свої ідеї й зайнятися фінансами – шопінг цього дня буде розсудливим і обдуманим.
Ранок у Харкові почнеться безхмарно, і така погода протримається до самого вечора. За прогнозами синоптиків, протягом дня небо залишатиметься ясним.
Щорічно, починаючи з 2001 року, 22 травня відзначається Міжнародний день біологічного різноманіття.
влажность:
давление:
ветер: