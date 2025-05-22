22.05.2025 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 22 травня

Ранок у Харкові почнеться безхмарно, і така погода протримається до самого вечора. За прогнозами синоптиків, протягом дня небо залишатиметься ясним.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

22 травня очікується мінлива хмарність. Вдень невеликий короткочасний дощ.

Вітер південно-західний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря вдень 22 – 24° тепла.

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Народні прикмети

Цим днем знаменується кінець весни і початок передліття (з 22 травня по 10 червня).

Можуть бути грози, дощі.

Якщо йде дощ – добре вродить зерно.