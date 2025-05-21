21.05.2025 21:00 Дмитро Колонєй

В Україні планують виплачувати гроші за кожну народжену дитину

Українська влада розглядає законопроєкт про фінансову підтримку новонароджених.

Як повідомляє РЕДПОСТ , владою розглядаєтся ініціатива щодо запровадження одноразової виплати 50 тисяч гривень за кожну народжену дитину. Це рішення спрямоване на підтримку сімей та стимулювання народжуваності.

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Очікується, що кошти на виплати будуть закладені в державний бюджет, а програма включатиме додаткові заходи, такі як розширення соціальної допомоги та покращення умов догляду за малюками.

Остаточні умови та механізми отримання цієї допомоги ще опрацьовуються, а офіційне рішення буде ухвалене після завершення розгляду відповідного законопроєкту.