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21.05.2025  21:00   Дмитро Колонєй

В Україні планують виплачувати гроші за кожну народжену дитину

Українська влада розглядає законопроєкт про фінансову підтримку новонароджених.

Виплачувати гроші за кожну народжену дитину планують в Україні
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, владою розглядаєтся ініціатива щодо запровадження одноразової виплати 50 тисяч гривень за кожну народжену дитину. Це рішення спрямоване на підтримку сімей та стимулювання народжуваності.
 
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Очікується, що кошти на виплати будуть закладені в державний бюджет, а програма включатиме додаткові заходи, такі як розширення соціальної допомоги та покращення умов догляду за малюками.
 
Остаточні умови та механізми отримання цієї допомоги ще опрацьовуються, а офіційне рішення буде ухвалене після завершення розгляду відповідного законопроєкту.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав хто може отримати щомісячну допомогу до 1000 гривень.
 
Тэги:  допомога, діти, гроші
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