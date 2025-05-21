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21.05.2025  20:37   Дмитро Колонєй

На харківській магістралі обмежать рух транспорту

Де саме, на який термін та чому введуть обмеження розповіли у харківському Департаменті будівництва та шляхового господарства.


На харківській магістралі обмежать рух транспорту
Як повідомляє РЕДПОСТ, 22 та 23 травня 2025 року з 9:00 до 18:00, через ремонт дорожнього покриття буде обмежений рух транспорту на вул. Полтавський Шлях на ділянці від вул. Олександра Лавриненка до вул. Дудинської.
 
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Для об’їзду закритої ділянки буде організовано двосторонній рух зустрічною смугою.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про введення нового та подовження діючих маршрутів, обмеження руху на Чорноглазівстькі вулиці та зміни у русі харківського трамваю. 
Тэги:  транспорт, рух, харків
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