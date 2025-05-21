21.05.2025 20:37 Дмитро Колонєй

На харківській магістралі обмежать рух транспорту

Де саме, на який термін та чому введуть обмеження розповіли у харківському Департаменті будівництва та шляхового господарства.



На харківській магістралі обмежать рух транспорту



Як повідомляє РЕДПОСТ , 22 та 23 травня 2025 року з 9:00 до 18:00, через ремонт дорожнього покриття буде обмежений рух транспорту на вул. Полтавський Шлях на ділянці від вул. Олександра Лавриненка до вул. Дудинської.

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Для об’їзду закритої ділянки буде організовано двосторонній рух зустрічною смугою.