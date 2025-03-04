04.03.2025 22:00 Дмитро Колонєй
Пісний салат з буряком та гранатом
На випадок, коли звичайний вінегрет вже набрид.
Як пише РЕДПОСТ
, салат ідеально підходить для пісного меню, оскільки не містить продуктів тваринного походження. Його можна доповнити горіхами, зеленню, часником, яблуками, морквою чи чимось ще, а як варіант заправки розглянути не тільки варіанти рослинних олій, а й лимонний сік або
бальзамічний оцет. Та й буряк можна використовувати не лише у вареному вигляді.
Салат з буряком та гранатом
Продукти:
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2 варені буряки,
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2 варені моркви,
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1 фіолетова цибулина,
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1 гранат,
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10 г петрушки,
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2 ст. гарбузового насіння,
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3 ст. оливкової олії,
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2 ст. лимонного соку,
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2 ч. л. меду,
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сіль,
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спеції.
Покроковий рецепт приготування:
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Віночком збити олію, лимонний сік, мед та спеції.
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Натерти буряк та моркву на тертці.
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Подрібнити петрушку із цибулею.
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Полити все це заправкою.
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Посипати салат зернами граната і гарбузовим насінням перед подачею.
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