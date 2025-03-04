    
Главная Новини Харкова Кулінарні рецепти Пісний салат з буряком та гранатом
04.03.2025  22:00   Дмитро Колонєй

Пісний салат з буряком та гранатом

На випадок, коли звичайний вінегрет вже набрид.

 
Як пише РЕДПОСТ, салат ідеально підходить для пісного меню, оскільки не містить продуктів тваринного походження. Його можна доповнити горіхами, зеленню, часником, яблуками, морквою чи чимось ще, а як варіант заправки розглянути не тільки варіанти рослинних олій, а й лимонний сік або
бальзамічний оцет. Та й буряк можна використовувати не лише у вареному вигляді.
 
  

Салат з буряком та гранатом

 

Продукти:

 
  • 2 варені буряки,
  • 2 варені моркви,
  • 1 фіолетова цибулина,
  • 1 гранат,
  • 10 г петрушки,
  • 2 ст. гарбузового насіння,
  • 3 ст. оливкової олії,
  • 2 ст. лимонного соку,
  • 2 ч. л. меду,
  •  сіль,
  • спеції.
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Покроковий рецепт приготування:

 
  1. Віночком збити олію, лимонний сік, мед та спеції.
  2. Натерти буряк та моркву на тертці.
  3. Подрібнити петрушку із цибулею.
  4. Полити все це заправкою.
  5. Посипати салат зернами граната і гарбузовим насінням перед подачею.

 

Тэги:  рецепт, салат, піст, буряк, олія, гранат
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
10.04 Кулінарні рецепти Ароматна ванільна шарлотка із грушею 04.04 Кулінарні рецепти Салат з буряком, цвітною капустою та морквою: легкість, свіжість та користь 31.03 Кулінарні рецепти Ароматний запечений багет із часником та зеленню
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 