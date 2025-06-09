09.06.2025 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 9 червня

У Харкові хмар на небі спостерігатися не буде, день обіцяє бути ясним. Без опадів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

9 червня очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів.

Вітер вдень північно-західний, 9 – 14 м/с.

Температура повітря вдень 32 – 34° тепла.

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Народні прикмети

коли вітер довго дує з одного боку, але раптово змінює напрямок, слід очікувати дощу;

якщо веселка з'являється на заході, варто чекати дощу, а якщо на сході – буде гарна погода;

часті блискавки в червні віщують добрий урожай зернових;

коли захід сонця чистий, це знак сухої погоди; якщо з'являється зелений промінь, наступний день буде сонячним;

якщо навколо мурашника багато мурах, очікується гарна погода.