Прогноз погоди у Харкові на 9 червня

У Харкові хмар на небі спостерігатися не буде, день обіцяє бути ясним. Без опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
9 червня очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів.
Вітер вдень північно-західний, 9 – 14 м/с.
Температура повітря вдень 32 – 34° тепла.
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Утримуйтеся від поспішних рішень і різких кроків – будь-яка дія цього дня здатна мати неочікувані й тривалі наслідки. Бажання витратити більше, ніж слід, може серйозно вдарити по гаманцю.
У Харкові хмар на небі спостерігатися не буде, день обіцяє бути ясним. Без опадів.
Хоча історія замовчує ким і коли було засновано День друзів, але це не позбавляє його популярності.
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