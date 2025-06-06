06.06.2025 22:00 Дмитро Колонєй
Освіжаючий холодний суп-пюре з вівсянкою та овочами
Холодні супи - найкраща страва, яка приходить на допомогу, коли спека збиває апетит.
Як пише РЕДПОСТ
, . Хоча поєднання йогурту, вівсянки та зелених овочів може звучати несподівано, але результат приємно дивує. Ідеально підійде для легкого обіду, перекушування або навіть як оригінальна альтернатива смузі-боулам.Використовуючи при подачі нарізку з огірка та моркви, можна надати візуальну особливість страві.
Продукти:
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250 мл грецького йогурту
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3 ст. л. вівсяних пластівців
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40 г броколі
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40 г зеленого горошку
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1 ст. л. нарізаного кропу
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сіль за смаком
Покроковий рецепт приготування:
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Змішати йогурт з вівсяними пластівцями - використовувати глибоку миску, щоб пластівці повністю занурилися в йогурт.
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Прибрати в холодильник на 3-4 години - щоб вівсянка набрякла і стала м'якою.
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Варити броколі та зелений горошок 2-3 хвилини в киплячій підсоленій воді.
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Обдати холодною.
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Додати відварені овочі до йогурту з вівсянкою разом з нарізаним кропом.
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Посолити до смаку.
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Перемішати перед подрібненням.
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Подрібнити суп блендером до однорідної консистенції — середньої швидкості, до кремової текстури.
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Подавати охолодженим, прикрасивши кількома суцвіттями броколі та горошком.
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Можна додати краплю оливкової олії для смаку.
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