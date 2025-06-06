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06.06.2025  22:00   Дмитро Колонєй

Освіжаючий холодний суп-пюре з вівсянкою та овочами

Холодні супи - найкраща страва, яка приходить на допомогу, коли спека збиває апетит.

 
Як пише РЕДПОСТ, . Хоча поєднання йогурту, вівсянки та зелених овочів може звучати несподівано, але результат приємно дивує. Ідеально підійде для легкого обіду, перекушування або навіть як оригінальна альтернатива смузі-боулам.Використовуючи при подачі нарізку з огірка та моркви, можна надати візуальну особливість страві.
 

Продукти:

  • 250 мл грецького йогурту
  • 3 ст. л. вівсяних пластівців
  • 40 г броколі
  • 40 г зеленого горошку
  • 1 ст. л. нарізаного кропу
  • сіль за смаком
 

Покроковий рецепт приготування:

 
  1. Змішати йогурт з вівсяними пластівцями - використовувати глибоку миску, щоб пластівці повністю занурилися в йогурт.
  2. Прибрати в холодильник на 3-4 години - щоб вівсянка набрякла і стала м'якою.
  3. Варити броколі та зелений горошок 2-3 хвилини в киплячій підсоленій воді.
  4. Обдати холодною.
  5. Додати відварені овочі до йогурту з вівсянкою разом з нарізаним кропом.
  6. Посолити до смаку.
  7. Перемішати перед подрібненням.
  8. Подрібнити суп блендером до однорідної консистенції — середньої швидкості, до кремової текстури.
  9. Подавати охолодженим, прикрасивши кількома суцвіттями броколі та горошком.
  10. Можна додати краплю оливкової олії для смаку.
 
Тэги:  рецепт, суп, йогурт, броколі, сіль
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