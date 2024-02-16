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16.02.2024  21:32   Дмитро Колонєй

Готуємо узвар із гарбуза з апельсином

Гарбуз – чудова основа не тільки для гарнірів, основних страв чи десертів.

Як приготувати компот із гарбуза з апельсином
 
Як пише РЕДПОСТ, солодкий гарбуз гармонійно поєднується з різними цитрусовими.
 

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Гарбузовий узвар з апельсином

 

Продукти:

 

  • 2 л води
  • 500 г гарбуза,
  • 1 апельсин,
  • 4 ст. цукру,
  • 2 щіпки лимонної кислоти.

Покроковий рецепт приготування:

 

  1. Нарізати кубиками гарбуз
  2. Порізати кружальцями, не очищаючи від кірки, апельсин
  3. Закип'ятити воду.
  4. Додати цукор, кубики гарбуза та кружечки апельсину.
  5. Додати лимонну кислоту
  6. Варити компот 7-10 хвилин на слабкому вогні.
  7. Дати йому охолонути під кришкою.

 

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як приготувати яєчну кето запіканку зі шпинатом та моцарелою.

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Тэги:  рецепт, напій, компот, гарбуз, апельсин, цукор, вода
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