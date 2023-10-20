20.10.2023 21:40 Дмитро Колонєй
Готуємо зігріваючий суп-пюре із запечених овочів
Рецепт незвичайної страви, яка урізноманітнює раціон.
Як пише РЕДПОСТ
, є безліч рецептів із овочів. У цьому ж нетривіальному супі свою нотку внесуть запечені овочі в духовці.
Суп-пюре із запечених овочів
Продукти:
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баклажани - 2 шт.
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болгарський перець - 2 шт.
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часник - 3 зубчики
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цибуля червона - 1 шт.
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овочевий бульйон - 400 мл
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томати у власному соку - 1 банка
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оливкова олія - 2 ст. л.
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сіль за смаком
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перець - за смаком
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базилік свіжий - за смаком
Покроковий рецепт приготування:
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Баклажани, перці та цибулю нарізати великими шматками.
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Збризкати оливковою олією.
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Посолити
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Викласти на противень поруч із очищеним часником.
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Запекти в заздалегідь розігрітій до 180 ° C духовці 40 хвилин.
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Під час приготування овочів перевернути їх на інший бік один раз.
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Овочі дістати з духовки
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Дати їм охолонути.
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Зняти шкірку
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Видалити будь-які щільні елементи (має залишитися тільки м'якоть).
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Овочі разом із томатами у власному соку пробити у блендері до однорідної консистенції.
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Пюре, що вийшло, викласти в об'ємну каструлю.
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Довести до потрібної консистенції за допомогою овочевого бульйону.
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Посолити.
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Поперчити.
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Перемішати.
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Готову страву прикрасити свіжим базиліком чи сухариками.
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