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20.10.2023  21:40   Дмитро Колонєй

Готуємо зігріваючий суп-пюре із запечених овочів

Рецепт незвичайної страви, яка урізноманітнює раціон.

Як приготувати суп-пюре із запечених овочів
 
Як пише РЕДПОСТ, є безліч рецептів із овочів. У цьому ж нетривіальному супі свою нотку внесуть запечені овочі в духовці.
 
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Суп-пюре із запечених овочів

 

Продукти:

 

  • баклажани - 2 шт.
  • болгарський перець - 2 шт.
  • часник - 3 зубчики
  • цибуля червона - 1 шт.
  • овочевий бульйон - 400 мл
  • томати у власному соку - 1 банка
  • оливкова олія - ​​2 ст. л.
  • сіль за смаком
  • перець - за смаком
  • базилік свіжий - за смаком

Покроковий рецепт приготування:

 

  1. Баклажани, перці та цибулю нарізати великими шматками.
  2. Збризкати оливковою олією.
  3. Посолити
  4. Викласти на противень поруч із очищеним часником.
  5. Запекти в заздалегідь розігрітій до 180 ° C духовці 40 хвилин.
  6. Під час приготування овочів перевернути їх на інший бік один раз.
  7. Овочі дістати з духовки
  8. Дати їм охолонути.
  9. Зняти шкірку
  10. Видалити будь-які щільні елементи (має залишитися тільки м'якоть).
  11. Овочі разом із томатами у власному соку пробити у блендері до однорідної консистенції.
  12. Пюре, що вийшло, викласти в об'ємну каструлю.
  13. Довести до потрібної консистенції за допомогою овочевого бульйону.
  14. Посолити.
  15. Поперчити.
  16. Перемішати.
  17. Готову страву прикрасити свіжим базиліком чи сухариками.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як приготувати пшоняні биточки з грибами.
 
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Тэги:  рецепт, суп, овочі
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