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17.08.2023  21:48   Дмитро Колонєй

Готуємо традиційний вірменський суп танапур

Смачна, корисна і низькокалорійна страва, що освіжає в спеку і зігріває в холод.

Як приготувати танапур - традиційний вірменський суп
 
Як пише РЕДПОСТ, танапур або спас - оригінальна та ніжна національна вірменська страва. Дуже смачний суп, який підійде як для спекотної, так і для холодної пори року. Влітку він подається холодним, а взимку – гарячим.
 

Що варто врахувати

 
  • Справжній спас вийде лише в тому випадку, якщо не відходити від традиційного складу інгредієнтів страви. Але якщо не знайдеться мацони, можна взяти звичайний жирний кефір. Але в цьому випадку кількість води потрібно зменшити вдвічі.

Вірменський суп танапур

Продукти на 4 порції

  • Мацони (або кефір (тоді води необхідно взяти 0,5 склянки)) 1 скл.
  • Вода 1 скл.
  • Курячі яйця 1 шт.
  • Пшенична крупа (або булгур, кус-кус) 60 гр
  • Цибуля ріпчаста 100 гр
  • Борошно пшеничне 1 стол.л.
  • Вершкове масло 30 гр
  • Сіль 2 гр
  • Зелень кінзи 10 гр
  • Петрушка 10 гр
  • М'ята 2 гр

Покроковий рецепт приготування

  1. Пшеницю добре промити
  2. Замочити пшеницю на ніч,
  3. Воду злити,
  4. Пшеницю промити
  5. Варити у підсоленій воді близько 25 хвилин.
  6. В окремій мисці збити виделкою яйце із сіллю.
  7. Додати столову ложку борошна, що просіює.
  8. Ретельно промішати суміш, щоб не було грудочок.
  9. Додати в яєчну суміш мацун та воду.
  10. Добре змішати суміш, до однорідності. Суміш має вийти густою як сметана за консистенцією.
  11. У каструлю з крупою влити суміш і
  12. Поставити на вогонь.
  13. Довести до кипіння, помішуючи дерев'яною лопаткою.
  14. Цибулю почистити і дрібно порізати.Паралельно на сковороді розігріти шматочок вершкового масла|мастила|
  15. Обсмажити до золотистості цибулю.
  16. Зменшити вогонь до середнього та варити суп, постійно помішуючи, щоб суміш не згорнулася.
  17. Зелень кінзи та петрушки дрібно порізати і відправити в каструлю із супом.
  18. Туди ж покласти цибульну піджарку з олією, перемішати.
  19. Варити ще 10 хвилин.
  20. Вимкнути вогонь.
  21. Дати постояти супу під кришкою близько 15 хвилин.
  22. Подаємо в гарячому або холодному вигляді, зі свіжою зеленню та хлібом.
  23. Можна кинути пару листків м'яти, з такою подачею врятувати буде особливо освіжаючим.
Смачного!
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як приготувати хешбраун - американські картопляні оладки.
 
 

 

Тэги:  рецепт, суп, танапур, спас
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