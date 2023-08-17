17.08.2023 21:48 Дмитро Колонєй
Готуємо традиційний вірменський суп танапур
Смачна, корисна і низькокалорійна страва, що освіжає в спеку і зігріває в холод.
Як пише РЕДПОСТ
, танапур або спас - оригінальна та ніжна національна вірменська страва. Дуже смачний суп, який підійде як для спекотної, так і для холодної пори року. Влітку він подається холодним, а взимку – гарячим.
Що варто врахувати
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Справжній спас вийде лише в тому випадку, якщо не відходити від традиційного складу інгредієнтів страви. Але якщо не знайдеться мацони, можна взяти звичайний жирний кефір. Але в цьому випадку кількість води потрібно зменшити вдвічі.
Вірменський суп танапур
Продукти на 4 порції
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Мацони (або кефір (тоді води необхідно взяти 0,5 склянки)) 1 скл.
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Вода 1 скл.
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Курячі яйця 1 шт.
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Пшенична крупа (або булгур, кус-кус) 60 гр
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Цибуля ріпчаста 100 гр
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Борошно пшеничне 1 стол.л.
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Вершкове масло 30 гр
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Сіль 2 гр
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Зелень кінзи 10 гр
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Петрушка 10 гр
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М'ята 2 гр
Покроковий рецепт приготування
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Пшеницю добре промити
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Замочити пшеницю на ніч,
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Воду злити,
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Пшеницю промити
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Варити у підсоленій воді близько 25 хвилин.
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В окремій мисці збити виделкою яйце із сіллю.
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Додати столову ложку борошна, що просіює.
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Ретельно промішати суміш, щоб не було грудочок.
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Додати в яєчну суміш мацун та воду.
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Добре змішати суміш, до однорідності. Суміш має вийти густою як сметана за консистенцією.
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У каструлю з крупою влити суміш і
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Поставити на вогонь.
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Довести до кипіння, помішуючи дерев'яною лопаткою.
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Цибулю почистити і дрібно порізати.Паралельно на сковороді розігріти шматочок вершкового масла|мастила|
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Обсмажити до золотистості цибулю.
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Зменшити вогонь до середнього та варити суп, постійно помішуючи, щоб суміш не згорнулася.
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Зелень кінзи та петрушки дрібно порізати і відправити в каструлю із супом.
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Туди ж покласти цибульну піджарку з олією, перемішати.
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Варити ще 10 хвилин.
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Вимкнути вогонь.
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Дати постояти супу під кришкою близько 15 хвилин.
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Подаємо в гарячому або холодному вигляді, зі свіжою зеленню та хлібом.
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Можна кинути пару листків м'яти, з такою подачею врятувати буде особливо освіжаючим.
Смачного!
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