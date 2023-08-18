Прогноз погоди у Харкові на 18 серпня

Ясна погода буде триматися у Харкові впевнено, вдень можлива недовга хмарність. Удень, можливо, пройде дрібний дощ, але він закінчиться ще до приходу вечора.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
18 серпня очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів.
Вітер північно-східний, 5–10 м/с.
Температура повітря: вночі 16–18°С, вдень 29–31°С.
Ваші бажання знаходяться в гармонії з можливостями - сміливіше втілюйте свої мрії в реальність. Чудовий час для амбітних проектів.
Ясна погода буде триматися у Харкові впевнено, вдень можлива недовга хмарність. Удень, можливо, пройде дрібний дощ, але він закінчиться ще до приходу вечора.
18 серпня у народному календарі називають Євстигней Житник.
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