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18.08.2023  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 18 серпня

Ясна погода буде триматися у Харкові впевнено, вдень можлива недовга хмарність. Удень, можливо, пройде дрібний дощ, але він закінчиться ще до приходу вечора.

харків

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

18 серпня очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів.

Вітер північно-східний, 5–10 м/с.

Температура повітря: вночі 16–18°С, вдень 29–31°С.

Народні прикмети

  • Вважається, що погода 18 серпня показує, яким буде грудень.
  • Якщо увечері сильна луна, то наступний день буде теплим, якщо луна приглушена — варто чекати дощу.
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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