18.08.2023 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 18 серпня

Ясна погода буде триматися у Харкові впевнено, вдень можлива недовга хмарність. Удень, можливо, пройде дрібний дощ, але він закінчиться ще до приходу вечора.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

18 серпня очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів.



Вітер північно-східний, 5–10 м/с.



Температура повітря: вночі 16–18°С, вдень 29–31°С.

Народні прикмети

Вважається, що погода 18 серпня показує, яким буде грудень.

Якщо увечері сильна луна, то наступний день буде теплим, якщо луна приглушена — варто чекати дощу.