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15.08.2023  21:55   Дмитро Колонєй

Готуємо хешбраун - американські картопляні оладки

Рецепт страви, яка є традиційним елементом американського завтраку.Г

 
Як пише РЕДПОСТ, в Україні ця страва відома насамперед завдяки МакДоналдсу.
 

Що варто враховувати

  • В оригінальному рецепті хешбрауна використовується спеціальний сорт картоплі, який добре клеїться.
  • Якщо ваші хешбрауни не тримають форму, можна додати трохи борошна або крохмалю.
  • Правильно обсмажений хешбраун хрусткий зовні та м'який усередині.

Хешбраун

 

Продукти

  • Картопля - 0,5 кг
  • Сіль – 0,5 ч. ложки
  • Олія - ​​50-100 г
 

Покроковий рецепт приготування

  1. Картоплю очистити, вимити, натерти на великій тертці.
  2. Воду закип'ятити.
  3. Опустити в киплячу воду натерту картоплю,
  4. Варити картоплю 4-5 хвилин (головне, щоб вода закипіла повторно).
  5. Відкинути картопляну стружку на друшляк, щоб стекла вода.
  6. Не промивати!
  7. Картопляну масу рівномірно розкласти на рушник на 10-15 хвилин.
  8. Знову перекласти картоплю в миску,
  9. Додати сіль,
  10. Перемішати.
  11. На сковороді нагріти олію.
  12. Викласти картопляну масу на сковороду, сформувавши акуратні пишні оладки (заввишки 1 см).
  13. Смажити хешбраун на середньому вогні (або трохи вище середнього) з одного боку приблизно 10 хвилин до золотистого кольору.
  14. Потім акуратно перевернути картопляні оладки лопаткою (вони дуже ніжні, легко розвалюються).
  15. Смажити картопляні оладки з іншого боку ще 8-10 хвилин.
Смачного!
Нагадаэмо, раныше РЕДПОСТ, писав, як приготувати освіжаючий салат з кавуном, огірками та м'ятно-лимонним дресингом
 
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Тэги:  рецепт, оладки, картопля, сіль
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