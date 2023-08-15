15.08.2023 21:55 Дмитро Колонєй
Готуємо хешбраун - американські картопляні оладки
Рецепт страви, яка є традиційним елементом американського завтраку.Г
Як пише РЕДПОСТ
, в Україні ця страва відома насамперед завдяки МакДоналдсу.
Що варто враховувати
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В оригінальному рецепті хешбрауна використовується спеціальний сорт картоплі, який добре клеїться.
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Якщо ваші хешбрауни не тримають форму, можна додати трохи борошна або крохмалю.
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Правильно обсмажений хешбраун хрусткий зовні та м'який усередині.
Хешбраун
Продукти
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Картопля - 0,5 кг
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Сіль – 0,5 ч. ложки
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Олія - 50-100 г
Покроковий рецепт приготування
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Картоплю очистити, вимити, натерти на великій тертці.
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Воду закип'ятити.
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Опустити в киплячу воду натерту картоплю,
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Варити картоплю 4-5 хвилин (головне, щоб вода закипіла повторно).
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Відкинути картопляну стружку на друшляк, щоб стекла вода.
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Не промивати!
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Картопляну масу рівномірно розкласти на рушник на 10-15 хвилин.
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Знову перекласти картоплю в миску,
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Додати сіль,
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Перемішати.
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На сковороді нагріти олію.
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Викласти картопляну масу на сковороду, сформувавши акуратні пишні оладки (заввишки 1 см).
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Смажити хешбраун на середньому вогні (або трохи вище середнього) з одного боку приблизно 10 хвилин до золотистого кольору.
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Потім акуратно перевернути картопляні оладки лопаткою (вони дуже ніжні, легко розвалюються).
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Смажити картопляні оладки з іншого боку ще 8-10 хвилин.
Смачного!
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