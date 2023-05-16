16.05.2023 22:00 Дмитро Колонєй
Готуємо картопляний омлет - тортилью
Традиційна іспанська закуска.
Як пише РЕДПОСТ
, тортилья – тапас – закуска з гірської частини Іспанії, яку можна їсти як гарячою, так і холодною і з чим душа забажає.
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Що варто врахувати
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Страву можна смажити як у великій кількості олії, так і використовуючи менше олії з додаванням води.
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Картопля вибирати не сильно розсипчаста, бажано молода, питаючи сорти для смаження.
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Для приготування знадобиться сковорода з антипригарним покриттям діаметром 25 см і плоска тарілка трохи більша за сковорідку.
Іспанська тортилья з картоплі
Продукти на 6-8 порцій:
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Цибуля - 100 г
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Очищена картопля - 500 г
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Оливкова олія - 3 столові ложки
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Вода - 50 мл
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Яйця - 5 шт.
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Сіль та свіжомелений чорний перець за смаком
Покроковий рецепт приготування
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Нарізати цибулю тонкими півкільцями.
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Нарізати картоплю часточками завтовшки приблизно 3 мм.
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Розігріти у сковороді 2,5 столової ложки оливкової олії.
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Додати цибулю
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Посолити
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Обсмажувати майже до готовності на середньому вогні, постійно помішуючи, щоб цибуля стала прозорою, але не золотистою.
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Додати картоплю та воду.
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Ще раз посолити, перемішати та закрити кришкою.
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Періодично помішувати. Якщо картопля почне сильно пригоряти, зменшити вогонь і додати ще 1-2 ложки води.
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Збити яйця у глибокій ємності.
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Трохи посолити
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Коли картопля повністю готова, перекласти вміст сковороди в холодну яєчну суміш, розмішати і закрити кришкою.
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Залишіть на 10 хвилин.
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Ще раз розігріти сковороду і змахати її маслом, що залишилося.
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Знову розмішати яєчно-картопляну суміш.
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Смажити на середньому вогні, поки низ тортильї не стане коричнево-карамельним, а верх не залишиться злегка сируватим і рідким.
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Накрити сковороду тарілкою та впевнено перевернути тортиллю.
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Акуратно зрушити омлет із тарілки сирою стороною вниз
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Готувати ще 5 хвилин на середньому вогні, перевіряючи, щоб блюдо не пригоріло.
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Знову перевернути за допомогою тарілки.
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Подати тортилью на стіл.
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Можна посипати зеленню або копченою паприкою.
Смачного!
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