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16.05.2023  22:00   Дмитро Колонєй

Готуємо картопляний омлет - тортилью

Традиційна іспанська закуска.

 
Як пише  РЕДПОСТ, тортилья – тапас – закуска з гірської частини Іспанії, яку можна їсти як гарячою, так і холодною і з чим душа забажає.
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Що варто врахувати

  1. Страву можна смажити як у великій кількості олії, так і використовуючи менше олії з додаванням води.
  2. Картопля вибирати не сильно розсипчаста, бажано молода, питаючи сорти для смаження.
  3. Для приготування знадобиться сковорода з антипригарним покриттям діаметром 25 см і плоска тарілка трохи більша за сковорідку.

Іспанська тортилья з картоплі

Продукти на 6-8 порцій:

  • Цибуля - 100 г
  • Очищена картопля - 500 г
  • Оливкова олія - ​​3 столові ложки
  • Вода - 50 мл
  • Яйця - 5 шт.
  • Сіль та свіжомелений чорний перець за смаком

Покроковий рецепт приготування

  1. Нарізати цибулю тонкими півкільцями.
  2. Нарізати картоплю часточками завтовшки приблизно 3 мм.
  3. Розігріти у сковороді 2,5 столової ложки оливкової олії.
  4. Додати цибулю
  5. Посолити
  6. Обсмажувати майже до готовності на середньому вогні, постійно помішуючи, щоб цибуля стала прозорою, але не золотистою.
  7. Додати картоплю та воду.
  8. Ще раз посолити, перемішати та закрити кришкою.
  9. Періодично помішувати. Якщо картопля почне сильно пригоряти, зменшити вогонь і додати ще 1-2 ложки води.
  10. Збити яйця у глибокій ємності.
  11. Трохи посолити
  12. Коли картопля повністю готова, перекласти вміст сковороди в холодну яєчну суміш, розмішати і закрити кришкою.
  13. Залишіть на 10 хвилин.
  14. Ще раз розігріти сковороду і змахати її маслом, що залишилося.
  15. Знову розмішати яєчно-картопляну суміш.
  16. Смажити на середньому вогні, поки низ тортильї не стане коричнево-карамельним, а верх не залишиться злегка сируватим і рідким.
  17. Накрити сковороду тарілкою та впевнено перевернути тортиллю.
  18. Акуратно зрушити омлет із тарілки сирою стороною вниз
  19. Готувати ще 5 хвилин на середньому вогні, перевіряючи, щоб блюдо не пригоріло.
  20. Знову перевернути за допомогою тарілки.
  21. Подати тортилью на стіл.
  22. Можна посипати зеленню або копченою паприкою.
 
Смачного!
 
 
 

Тэги:  реуепт, картопля, омлет, тортілья, закуска, яйця, цибуля
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