10.02.2023 21:50 Дмитро Колонєй
Ефектний італійський омлет: фріттата зі шпинатом, помідорами та сиром фета
Такий сніданок по-італійськи може забезпечити зарядом бадьорості в першій половині дня.
Як пише РЕДПОСТ
, фрітата, це омлет, запечений у духовці зі шматочками томатів, листям шпинату та сиром фета. Страву варто подавати з скибочкою хрусткого хліба та склянкою свіжого соку. Традиційно фріттату готують на плиті, потім доводять до готовності в духовці, а неаполітанську фріттата готують з використанням макаронних виробів.
Це омлет, який можна сміливо зберігати в холодильнику та розігрівати у мікрохвильовій печі.
Фріттата зі шпинатом, помідорами та сиром фета
Продукти:
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Шпинат свіжий або заморожений (рубаний) - 280 г
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Яйця великі – 4 шт.
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Яєчні білки великі – 4 шт.
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Цибуля зелена (різана) - 2 шт.
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Сир фета (розфарбований) – 1/4 склянки
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Сир моцарелла (подрібнений на тертці) – 3/4 склянки
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Сіль
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Олія оливкова - 1 ст. л.
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Помідори чері - 1 склянка
Покрковий рецепт приготування
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Включити духовку з функцією верхній гриль для попереднього розігріву до максимальної температури.
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У великій мисці з'єднати цілі яйця, білки, шпинат, зелену цибулю, футу, 1/2 склянки моцарелли та 1/4 чайної ложки солі, добре перемішати вилкою.
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У сковороді зі знімною або жароміцною ручкою розігріти на середньому вогні оливкову олію.
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Вилити на розігріту сковороду яєчну суміш, зверху викласти помідори та злегка втиснути їх.
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Накрити сковороду кришкою і готувати фриттату на середньому вогні 5-7 хвилин|мінути|, поки яйця "схопляться".
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Кришку зняти та поставити сковороду з фриттатою під гриль, готувати 4-5 хвилин.
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Потім посипати фриттату 1/4 склянки моцарелли та поставити під гриль ще на 1 хвилину.
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Готову фріттату нарізати порційними шматочками і подавати на порційних тарілках або прямо в сковороді.
Смачного!
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