    
Главная Новини Харкова Кулінарні рецепти Ефектний італійський омлет: фріттата зі шпинатом, помідорами та сиром фета
10.02.2023  21:50   Дмитро Колонєй

Ефектний італійський омлет: фріттата зі шпинатом, помідорами та сиром фета

Такий сніданок по-італійськи може забезпечити зарядом бадьорості в першій половині дня.

Як пише РЕДПОСТ, фрітата, це омлет, запечений у духовці зі шматочками томатів, листям шпинату та сиром фета. Страву варто подавати з скибочкою хрусткого хліба та склянкою свіжого соку. Традиційно фріттату готують на плиті, потім доводять до готовності в духовці, а неаполітанську фріттата готують з використанням макаронних виробів.
Це омлет, який можна сміливо зберігати в холодильнику та розігрівати у мікрохвильовій печі.
 

Фріттата зі шпинатом, помідорами та сиром фета

Продукти:

 

  • Шпинат свіжий або заморожений (рубаний) - 280 г
  • Яйця великі – 4 шт.
  • Яєчні білки великі – 4 шт.
  • Цибуля зелена (різана) - 2 шт.
  • Сир фета (розфарбований) – 1/4 склянки
  • Сир моцарелла (подрібнений на тертці) – 3/4 склянки
  • Сіль
  • Олія оливкова - 1 ст. л.
  • Помідори чері - 1 склянка

Покрковий рецепт приготування

 
  1. Включити духовку з функцією верхній гриль для попереднього розігріву до максимальної температури.
  2. У великій мисці з'єднати цілі яйця, білки, шпинат, зелену цибулю, футу, 1/2 склянки моцарелли та 1/4 чайної ложки солі, добре перемішати вилкою.
  3. У сковороді зі знімною або жароміцною ручкою розігріти на середньому вогні оливкову олію.
  4. Вилити на розігріту сковороду яєчну суміш, зверху викласти помідори та злегка втиснути їх.
  5. Накрити сковороду кришкою і готувати фриттату на середньому вогні 5-7 хвилин|мінути|, поки яйця "схопляться".
  6. Кришку зняти та поставити сковороду з фриттатою під гриль, готувати 4-5 хвилин.
  7. Потім посипати фриттату 1/4 склянки моцарелли та поставити під гриль ще на 1 хвилину.
  8. Готову фріттату нарізати порційними шматочками і подавати на порційних тарілках або прямо в сковороді.
Смачного!
 
 
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
 

 


Тэги:  рецепт, омлет, сніданок, шпінат, помідори, сир, фета
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
09.02 Кулінарні рецепти Готуємо солодкі часникові курячі крильця 09.02 Медицина В Україні розширюють виписку електронних рецептів на всі рецептурні препарати 08.02 Кулінарні рецепти Гаспачо: холодний та яскравий іспанський суп
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 