10.02.2023 21:50 Дмитро Колонєй

Ефектний італійський омлет: фріттата зі шпинатом, помідорами та сиром фета

Такий сніданок по-італійськи може забезпечити зарядом бадьорості в першій половині дня.

Як пише РЕДПОСТ , фрітата, це омлет, запечений у духовці зі шматочками томатів, листям шпинату та сиром фета. Страву варто подавати з скибочкою хрусткого хліба та склянкою свіжого соку. Традиційно фріттату готують на плиті, потім доводять до готовності в духовці, а неаполітанську фріттата готують з використанням макаронних виробів.

Це омлет, який можна сміливо зберігати в холодильнику та розігрівати у мікрохвильовій печі.

Фріттата зі шпинатом, помідорами та сиром фета

Продукти:

Шпинат свіжий або заморожений (рубаний) - 280 г

Яйця великі – 4 шт.

Яєчні білки великі – 4 шт.

Цибуля зелена (різана) - 2 шт.

Сир фета (розфарбований) – 1/4 склянки

Сир моцарелла (подрібнений на тертці) – 3/4 склянки

Сіль

Олія оливкова - 1 ст. л.

Помідори чері - 1 склянка

Покрковий рецепт приготування

Включити духовку з функцією верхній гриль для попереднього розігріву до максимальної температури. У великій мисці з'єднати цілі яйця, білки, шпинат, зелену цибулю, футу, 1/2 склянки моцарелли та 1/4 чайної ложки солі, добре перемішати вилкою. У сковороді зі знімною або жароміцною ручкою розігріти на середньому вогні оливкову олію. Вилити на розігріту сковороду яєчну суміш, зверху викласти помідори та злегка втиснути їх. Накрити сковороду кришкою і готувати фриттату на середньому вогні 5-7 хвилин|мінути|, поки яйця "схопляться". Кришку зняти та поставити сковороду з фриттатою під гриль, готувати 4-5 хвилин. Потім посипати фриттату 1/4 склянки моцарелли та поставити під гриль ще на 1 хвилину. Готову фріттату нарізати порційними шматочками і подавати на порційних тарілках або прямо в сковороді.

Смачного!

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