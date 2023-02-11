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11.02.2023  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 11 лютого

Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Без опадів.

Харків

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Вранці хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 2%. Температура повітря -4°...-2°C (відчувається як -9°C). Вітер північно-західний, 4 м/с. Вологість повітря 86%. Атмосферний тиск 761 мм рт.ст.

Вдень хмарно, ймовірність опадів 1%. Температура повітря 0°...-1°C (відчувається як -4°C). Вітер західний, 3 м/с. Вологість повітря 89%. Атмосферний тиск 760 мм рт.ст.

Ввечері малохмарно, ймовірність опадів 27%. Температура повітря -1°...-2°C (відчувається як -5°C). Вітер північно-західний, 5 м/с. Вологість повітря 86%. Атмосферний тиск 757 мм рт.ст.

Народні прикмети

  • Вважається, що з 3 до 11 лютого проходять сім морозних ранків, коли мороз особливо лютує. Погода цього дня часто бувала мінливою, тому про неї говорили: «і теплом приголубить, і морозом віддубасить».
  • У минулі часи цього дня слухали ліс: якщо він шумів – чекали відлиги.
  • Дим із печі прямо в небо йде – на мороз; коромислом – на відлигу.
  • Червоний місяць – до рвучкого вітру.
  • Молодий місяць – погода цього дня визначає весь березень. Повний місяць – другу половину березня.

 


Тэги:  прогноз погоди, харків, харьков
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