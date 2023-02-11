Прогноз погоди у Харкові на 11 лютого

Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Без опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
Вранці хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 2%. Температура повітря -4°...-2°C (відчувається як -9°C). Вітер північно-західний, 4 м/с. Вологість повітря 86%. Атмосферний тиск 761 мм рт.ст.
Вдень хмарно, ймовірність опадів 1%. Температура повітря 0°...-1°C (відчувається як -4°C). Вітер західний, 3 м/с. Вологість повітря 89%. Атмосферний тиск 760 мм рт.ст.
Ввечері малохмарно, ймовірність опадів 27%. Температура повітря -1°...-2°C (відчувається як -5°C). Вітер північно-західний, 5 м/с. Вологість повітря 86%. Атмосферний тиск 757 мм рт.ст.
День сприятливий для реалізації будь-яких задумів. Сміливо переходьте від слів та планів до справи, при цьому не забувайте прислухатися до своєї інтуїції.
Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Без опадів.
Щороку 11 лютого відзначається Всесвітній день хворого, покликаний привернути увагу людей до проблем, з якими стикаються хворі.
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