06.02.2023 21:53 Дмитро Колонєй
Картопля, запечена з помідорами та сиром
Запах запеченого часнику перетворює прості продукти на неймовірно апетитну та притягуючу страву.
Як пише РЕДПОСТ
, домашній рецепт страви з картоплі, запеченої в духовці з помідорами та сиром, готуємо своїми руками по-домашньому – смачно, швидко та просто. По суті, це найпростіша, але водночас смачна, ніжна запіканка.
Картопля, запечена з помідорами та сиром
Продукти на 6 порцій:
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картопля 9-10 шт.
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майонез 100 грам
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сир 300 грам
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помідори 4 шт.
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часник 6 зубочиків
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сіль, перець за смаком
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жир для змащення
Покроковий рецепт приготування
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Картоплю почистити і повністю відварити в каструлі із підсоленою водою.
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Воду злити, обсушити картоплю, нарізати на круглі, товсті пластики.
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Помідори покришити на шматочки.
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Часник посікти, або натерти.
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Картоплю розкласти на деко, змащене жиром.
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Приготувати соус з томатів, тертого сиру, часнику та майонезу.
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Приправити сіллю|соль|, перцем.
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На картоплю викласти соус, поставити лист у гарячу духовку (220 градусів), запікати до зарум'янювання.
Смачного!
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