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06.02.2023  21:53   Дмитро Колонєй

Картопля, запечена з помідорами та сиром

Запах запеченого часнику перетворює прості продукти на неймовірно апетитну та притягуючу страву.

Як приготувати картоплю, запечену з помідорами та сиром
 
Як пише РЕДПОСТ, домашній рецепт страви з картоплі, запеченої в духовці з помідорами та сиром, готуємо своїми руками по-домашньому – смачно, швидко та просто. По суті, це найпростіша, але водночас смачна, ніжна запіканка.
 

Картопля, запечена з помідорами та сиром

Продукти на 6 порцій:

 

  • картопля 9-10 шт.
  • майонез 100 грам
  • сир 300 грам
  • помідори 4 шт.
  • часник 6 зубочиків
  • сіль, перець за смаком
  • жир для змащення

Покроковий рецепт приготування

 

  1. Картоплю почистити і повністю відварити в каструлі із підсоленою водою.
  2. Воду злити, обсушити картоплю, нарізати на круглі, товсті пластики.
  3. Помідори покришити на шматочки.
  4. Часник посікти, або натерти.
  5. Картоплю розкласти на деко, змащене жиром.
  6. Приготувати соус з томатів, тертого сиру, часнику та майонезу.
  7. Приправити сіллю|соль|, перцем.
  8. На картоплю викласти соус, поставити лист у гарячу духовку (220 градусів), запікати до зарум'янювання.
Смачного!
 

Тэги:  рецепт, картопля, запіканка, сир, помідори
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