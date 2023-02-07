07.02.2023 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 7 лютого

Незважаючи на похмурий досвітній час, у Харкові з самого ранку на небі не залишатиметься жодної хмарки, та до кінця дня погода буде ясною. Без опадів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Вранці ясно, ймовірність опадів 3%. Температура повітря -7°...-6°C (відчувається як -11°C). Вітер північно-східний, 5 м/с. Вологість повітря 90%. Атмосферний тиск 761 мм рт.ст.

Вдень ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря -5°...-5°C (відчувається як -9°C). Вітер північно-східний, 6 м/с. Вологість повітря 80%. Атмосферний тиск 763 мм рт.ст.

Ввечері ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря -6°...-7°C (відчувається як -11°C). Вітер північно-східний, 7 м/с. Вологість повітря 73%. Атмосферний тиск 764 мм рт.ст.

Народні прикмети

Синиці співають – до сильних морозів.

Горобці голосно цвірінькають – до відлиги.

У минулі часи за цим днем судили про майбутню зиму. Яким день буде зранку до обіду, такою буде і перша половина наступної зими, а погода з обіду до вечора вказувала на другу половину зими.

Сніг іде – наступна зима буде холодною.

Сильний снігопад – осінь буде рання.

Густий туман передвіщав мор худоби, а ясна погода – до сприятливого року.



