Прогноз погоди у Харкові на 7 лютого

Незважаючи на похмурий досвітній час, у Харкові з самого ранку на небі не залишатиметься жодної хмарки, та до кінця дня погода буде ясною. Без опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
Вранці ясно, ймовірність опадів 3%. Температура повітря -7°...-6°C (відчувається як -11°C). Вітер північно-східний, 5 м/с. Вологість повітря 90%. Атмосферний тиск 761 мм рт.ст.
Вдень ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря -5°...-5°C (відчувається як -9°C). Вітер північно-східний, 6 м/с. Вологість повітря 80%. Атмосферний тиск 763 мм рт.ст.
Ввечері ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря -6°...-7°C (відчувається як -11°C). Вітер північно-східний, 7 м/с. Вологість повітря 73%. Атмосферний тиск 764 мм рт.ст.
День якнайкраще підходить для будь-яких заходів – від офіційних переговорів до вечірки з друзями.
Незважаючи на похмурий досвітній час, у Харкові з самого ранку на небі не залишатиметься жодної хмарки, та до кінця дня погода буде ясною. Без опадів.
7 лютого вважається Днем народження вогнегасника.
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