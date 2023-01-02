02.01.2023 21:35 Дмитро Колонєй

Ароматний крем суп із броколі

Цей суп можна приготувати і подавати його до столу не тільки на обід, але і як основна страва на вечерю.

Як пише РЕДПОСТ , вершковий ароматний крем суп з капусти броколі за своєю консистенцією нагадує овочеве пюре і не займе багато часу.

Крем суп із броколі

Продукти:

1 столова ложка оливкової олії

1 маленька цибулина цибулі, нарізана дрібними кубиками

1 стебло селери, дрібно нарізане

1 чайна ложка солі

½ чайної ложки часникового порошку

½ чайної ложки цибульного порошку

¼ чайної ложки меленого білого перцю

⅛ чайної ложки насіння селери

700 гр суцвіть капусти броколі

400 гр суцвіть цвітної капусти

3 склянки курячого бульйону

1 склянка молока

Покроковий рецепт приготування

Нагрійте оливкову олію у каструлі із товстим дном на середньому вогні. У розігрітій олії обсмажте дрібно нарізану цибулю і селера протягом 3-х хвилин. Посоліть і поперчіть овочі під час смаження. Додайте часниковий та цибульний порошок, суцвіття капусти брокколі та цвітної капусти, курячий бульйон (залишіть одне-два суцвіття капусти брокколі для наступного пункту). Доведіть бульйон до кипіння, зменшіть вогонь, накрийте кришкою каструлю і варіть протягом 8-10 хвилин до повної готовності капусти. За допомогою блендера порційно пюруйте суп до консистенції ніжного пюре. Поверніть отримане пюре у каструлю. Суцвіття капусти брокколі, що залишилося, дрібно наріжте і разом зі склянкою молока додайте в суп. Перемішайте, доведіть суп до кипіння, зніміть із вогню та подавайте до столу. Смачного!