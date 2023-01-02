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02.01.2023  21:35   Дмитро Колонєй

Ароматний крем суп із броколі

Цей суп можна приготувати і подавати його до столу не тільки на обід, але і як основна страва на вечерю.

 
Як пише РЕДПОСТ, вершковий ароматний крем суп з капусти броколі за своєю консистенцією нагадує овочеве пюре і не займе багато часу.
 

Крем суп із броколі

 

Продукти:

  • 1 столова ложка оливкової олії
  • 1 маленька цибулина цибулі, нарізана дрібними кубиками
  • 1 стебло селери, дрібно нарізане
  • 1 чайна ложка солі
  • ½ чайної ложки часникового порошку
  • ½ чайної ложки цибульного порошку
  • ¼ чайної ложки меленого білого перцю
  • ⅛ чайної ложки насіння селери
  • 700 гр суцвіть капусти броколі
  • 400 гр суцвіть цвітної капусти
  • 3 склянки курячого бульйону
  • 1 склянка молока

Покроковий рецепт приготування

  1. Нагрійте оливкову олію у каструлі із товстим дном на середньому вогні.
  2. У розігрітій олії обсмажте дрібно нарізану цибулю і селера протягом 3-х хвилин. Посоліть і поперчіть овочі під час смаження.
  3. Додайте часниковий та цибульний порошок, суцвіття капусти брокколі та цвітної капусти, курячий бульйон (залишіть одне-два суцвіття капусти брокколі для наступного пункту).
  4. Доведіть бульйон до кипіння, зменшіть вогонь, накрийте кришкою каструлю і варіть протягом 8-10 хвилин до повної готовності капусти.
  5. За допомогою блендера порційно пюруйте суп до консистенції ніжного пюре. Поверніть отримане пюре у каструлю. Суцвіття капусти брокколі, що залишилося, дрібно наріжте і разом зі склянкою молока додайте в суп.
  6. Перемішайте, доведіть суп до кипіння, зніміть із вогню та подавайте до столу. Смачного!

 

Тэги:  рецепт, суп
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