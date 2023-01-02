02.01.2023 21:35 Дмитро Колонєй
Ароматний крем суп із броколі
Цей суп можна приготувати і подавати його до столу не тільки на обід, але і як основна страва на вечерю.
Як пише РЕДПОСТ
, вершковий ароматний крем суп з капусти броколі за своєю консистенцією нагадує овочеве пюре і не займе багато часу.
Крем суп із броколі
Продукти:
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1 столова ложка оливкової олії
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1 маленька цибулина цибулі, нарізана дрібними кубиками
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1 стебло селери, дрібно нарізане
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1 чайна ложка солі
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½ чайної ложки часникового порошку
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½ чайної ложки цибульного порошку
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¼ чайної ложки меленого білого перцю
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⅛ чайної ложки насіння селери
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700 гр суцвіть капусти броколі
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400 гр суцвіть цвітної капусти
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3 склянки курячого бульйону
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1 склянка молока
Покроковий рецепт приготування
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Нагрійте оливкову олію у каструлі із товстим дном на середньому вогні.
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У розігрітій олії обсмажте дрібно нарізану цибулю і селера протягом 3-х хвилин. Посоліть і поперчіть овочі під час смаження.
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Додайте часниковий та цибульний порошок, суцвіття капусти брокколі та цвітної капусти, курячий бульйон (залишіть одне-два суцвіття капусти брокколі для наступного пункту).
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Доведіть бульйон до кипіння, зменшіть вогонь, накрийте кришкою каструлю і варіть протягом 8-10 хвилин до повної готовності капусти.
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За допомогою блендера порційно пюруйте суп до консистенції ніжного пюре. Поверніть отримане пюре у каструлю. Суцвіття капусти брокколі, що залишилося, дрібно наріжте і разом зі склянкою молока додайте в суп.
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Перемішайте, доведіть суп до кипіння, зніміть із вогню та подавайте до столу. Смачного!
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