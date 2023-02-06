06.02.2023 21:00 Дмитро Колонєй

Україні загрожує потужний землетрус: чи може в статися в країні турецька катастрофа

Вчені дали відповідь, де станеться небезпечне природне явище.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на 24 каналу, за словами заступника директора Інституту геофізики Національної академії наук України Олександра Кендзери, Україна теж перебуває на поясі, на якому стався моторошний землетрус, що сколихнув Туреччину та Сирію.

"Землетруси на території України були і будуть у майбутньому. Річ у тім, що ми розташовані фактично на краю того самого поясу, в якому відбулися землетруси в Туреччині на кордоні із Сирією. Ми розташовані на північній окраїні цього поясу, а землетруси сталися на південно-західній", - зазначив співбесідник.

Кендзера додав, що сильні землетруси, які відчуваються на нашій землі, генерує зона Вранча. За його словами, ця зона фактично належить до того ж сейсмоактивного поясу, який утворився унаслідок того, що євразійська материкова плита - це, починаючи від Азорських островів через Середземне море, протягується через зону Вранча, досягає Туреччини, Кавказу і проходить далі, де розділяється на два пояси, один з яких прямує на південь, а інший - у бік Камчатки.

Експерт зазначив, що землетруси в Україні та Туреччині - не рідкість, однак вони не були такими руйнівними.

Зазначимо, 6 лютого землетрус був і біля до Одеси. Поштовхи магнітудою 4,6 бала відчули в Румунії. Епіцентр – у Вранчі. Як повідомляє Інститу т геології та сейсмології Молдови, в республіці о 03:26 також зафіксували землетрус магнітудою 4,5.



